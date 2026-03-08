8M: los mensajes de AFA y los clubes del fútbol argentino por el Día Internacional de la Mujer
En el Día Internacional de la Mujer, la AFA y distintos clubes del fútbol argentino publicaron mensajes en redes sociales para acompañar la lucha por la igualdad.
Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y, como ocurre cada año, clubes y entidades del fútbol argentino se expresaron en redes sociales. AFA y varias instituciones de la Liga Profesional compartieron mensajes para acompañar la lucha por la igualdad y reconocer el rol de las mujeres.
En ese marco, diferentes instituciones del fútbol argentino se sumaron a la jornada con publicaciones en redes sociales para destacar el rol de las mujeres y acompañar las reivindicaciones del movimiento. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue una de las entidades que se expresó públicamente. “La AFA saluda a todas las mujeres en su día y las acompaña en la lucha diaria por la reivindicación de sus derechos”, publicó el organismo en sus canales oficiales.
Los mensajes de los clubes del fútbol argentino por el 8M
Varios clubes de la Liga Profesional y de otras categorías también difundieron mensajes dirigidos a sus socias, hinchas, trabajadoras y deportistas. Aldosivi destacó el rol histórico de las mujeres dentro de la institución: "La historia de Aldosivi también la escriben las mujeres desde el comienzo. Desde aquellas primeras socias que fueron parte a principio del siglo pasado, hasta las jugadoras que hoy defienden nuestros colores".
Argentinos Juniors publicó un mensaje breve en sus redes: "8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Memoria, lucha y reflexión".
Desde Atlético Tucumán señalaron: "En Atlético las mujeres somos protagonistas, motor y pasión, pero no nos conformamos: todavía queda mucho terreno por conquistar. 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora".
Banfield fue otro de los que se sumó: "Todos los días algo está en movimiento. Entrenamientos, reuniones, partidos, decisiones, organización. Detrás de cada una de esas acciones, también estamos nosotras. Ocupamos distintos roles, con responsabilidades concretas y trabajo sostenido. Mujeres que formamos parte activa del funcionamiento y del crecimiento del club.
Barracas Central también se sumó a la jornada: "Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reconocer la lucha, el compromiso y aporte fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad". Por su parte, Belgrano publicó el mensaje: "LA MISMA PERTENENCIA, LOS MISMOS DERECHOS. 8M - Día Internacional de la Mujer Trabajadora".
En tanto, Boca y Defensa y Justicia compartieron mensajes institucionales más breves para recordar la fecha: “8M. Día Internacional de la Mujer” y “Día Internacional de la Mujer”, respectivamente.
Compromiso con la igualdad en el deporte
Otros clubes aprovecharon la fecha para remarcar su compromiso con la igualdad de género dentro del deporte. Desde Racing recordaron el rol histórico de las mujeres dentro del club y destacaron la figura de Tita Mattiussi como uno de los símbolos más representativos. Además, señalaron que capitanes y capitanas de distintas disciplinas lucieron durante la semana una cinta alusiva al 8M.
En Rosario Central, en tanto, reafirmaron su postura institucional: "El Club Atlético Rosario Central reafirma su compromiso en la lucha por la igualdad de género, los derechos y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos".
Finalmente, desde San Lorenzo destacaron el rol de sus deportistas: “En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las deportistas de San Lorenzo honramos cada lucha y cada conquista. Todas juntas”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario