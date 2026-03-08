8M: los mensajes de AFA y los clubes del fútbol argentino por el Día Internacional de la Mujer

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/2030620003834208266?s=20&partner=&hide_thread=false En Atlético las mujeres somos protagonistas, motor y pasión, pero no nos conformamos: todavía queda mucho terreno por conquistar.



8 de Marzo. Día internacional de la mujer trabajadora. Por lo que logramos y por todo lo que falta. pic.twitter.com/yfKgXKl7X2 — Atlético Tucumán (@ATOficial) March 8, 2026

Banfield fue otro de los que se sumó: "Todos los días algo está en movimiento. Entrenamientos, reuniones, partidos, decisiones, organización. Detrás de cada una de esas acciones, también estamos nosotras. Ocupamos distintos roles, con responsabilidades concretas y trabajo sostenido. Mujeres que formamos parte activa del funcionamiento y del crecimiento del club.

En #Banfield, todos los días algo está en movimiento.

Entrenamientos, reuniones, partidos, decisiones, organización.

Detrás de cada una de esas acciones, también estamos nosotras.… pic.twitter.com/FeX8ByKsmX — Club A. Banfield (@CAB_oficial) March 8, 2026

Barracas Central también se sumó a la jornada: "Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reconocer la lucha, el compromiso y aporte fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad". Por su parte, Belgrano publicó el mensaje: "LA MISMA PERTENENCIA, LOS MISMOS DERECHOS. 8M - Día Internacional de la Mujer Trabajadora".

8M - Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras pic.twitter.com/mpG6vzc8de — Belgrano (@Belgrano) March 8, 2026

En tanto, Boca y Defensa y Justicia compartieron mensajes institucionales más breves para recordar la fecha: “8M. Día Internacional de la Mujer” y “Día Internacional de la Mujer”, respectivamente.

Compromiso con la igualdad en el deporte

Otros clubes aprovecharon la fecha para remarcar su compromiso con la igualdad de género dentro del deporte. Desde Racing recordaron el rol histórico de las mujeres dentro del club y destacaron la figura de Tita Mattiussi como uno de los símbolos más representativos. Además, señalaron que capitanes y capitanas de distintas disciplinas lucieron durante la semana una cinta alusiva al 8M.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2030599418572062929?s=20&partner=&hide_thread=false En toda su historia, Racing ha sido escenario de mujeres que dejaron una huella profunda en la vida del Club. Desde las atletas pioneras que representaron a la institución hace más de un siglo, hasta las deportistas que hoy compiten en múltiples disciplinas. Ese vínculo tiene en… pic.twitter.com/ut0hHvg3rB — Racing Club (@RacingClub) March 8, 2026

En Rosario Central, en tanto, reafirmaron su postura institucional: "El Club Atlético Rosario Central reafirma su compromiso en la lucha por la igualdad de género, los derechos y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2030728379515777409?s=20&partner=&hide_thread=false #8M | Somos uno de los clubes con más socias de Argentina y con mayor presencia de mujeres en cargos dirigenciales, jerárquicos y administrativos, que nos representan en las instancias más importantes del fútbol argentino y mundial.



En Rosario Central, las mujeres construimos… pic.twitter.com/1BTOBHNpl3 — Rosario Central (@RosarioCentral) March 8, 2026

Finalmente, desde San Lorenzo destacaron el rol de sus deportistas: “En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las deportistas de San Lorenzo honramos cada lucha y cada conquista. Todas juntas”.