Ádam Bareiro y un clásico especial: el 9 de Boca enfrenta a San Lorenzo, club que tiene tatuado
El delantero se consolidó en el Xeneize con goles y ahora jugará ante el Cuervo, el club donde disputó 120 partidos y marcó 40 goles. También tiene buenos números frente a su actual equipo.
Ádam Bareiro tuvo un arranque ideal en Boca y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo de Claudio Úbeda. El delantero paraguayo ahora afrontará un partido especial: el clásico frente a San Lorenzo, el club donde más jugó y uno de los más importantes de su carrera.
El delantero paraguayo llegó al Xeneize y en su primera presentación, con apenas un puñado de entrenamientos, marcó un doblete que le permitió al equipo avanzar en la Copa Argentina. Desde entonces se ganó un lugar en el esquema de Claudio Úbeda y aportó características que el plantel no tenía.
Terminador de jugadas, referencia para aguantar la pelota de espaldas y descargar para sus compañeros, Bareiro también se destacó por su lucha constante contra los defensores rivales. Su presencia en el área le dio mayor libertad a Miguel Merentiel, que pudo explotar mejor sus cualidades y tuvo ante Lanús una de sus mejores actuaciones del año.
Con un delantero de perfil diferente al que tenía disponible, el entrenador logró combinar mejor las variantes ofensivas del equipo. Las proyecciones de Lautaro Blanco por la izquierda, los pases verticales de Leandro Paredes y la visión del juvenil Tomás Aranda se complementan con los espacios que genera Merentiel y el trabajo del nuevo centrodelantero.
San Lorenzo, el club que marcó la carrera de Adam Bareiro
El encuentro de este miércoles en la Bombonera tendrá un condimento especial para el atacante. No solo por la importancia del rival, sino porque enfrentará al club en el que disputó más partidos en su carrera.
Con la camiseta de San Lorenzo jugó 120 encuentros y convirtió 40 goles, números que lo transformaron en un futbolista muy querido por los hinchas. Aunque no llegó a convertirse en ídolo, quedó fuertemente identificado con la institución tras sus dos etapas en el club. Ese vínculo también quedó reflejado en su piel: Bareiro tiene un tatuaje con el número 11 —el dorsal que utilizó durante su paso por el Ciclón— pintado en azul y rojo y acompañado por la figura de un cuervo.
Los números de Adam Bareiro contra Boca
El paraguayo también tiene antecedentes positivos enfrentando al Xeneize. A lo largo de su carrera disputó seis partidos ante Boca, con un saldo de tres victorias, un empate y dos derrotas. En todos esos encuentros fue titular y convirtió tres goles. Además, protagonizó un antecedente particular: integró el equipo de River que ganó un Superclásico en la Bombonera en septiembre de 2.024, cuando Marcelo Gallardo utilizó una formación alternativa que terminó imponiéndose en el estadio azul y oro.
