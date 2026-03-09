Ádam Bareiro y un clásico especial: el 9 de Boca enfrenta a San Lorenzo, club que tiene tatuado

Con la camiseta de San Lorenzo jugó 120 encuentros y convirtió 40 goles, números que lo transformaron en un futbolista muy querido por los hinchas. Aunque no llegó a convertirse en ídolo, quedó fuertemente identificado con la institución tras sus dos etapas en el club. Ese vínculo también quedó reflejado en su piel: Bareiro tiene un tatuaje con el número 11 —el dorsal que utilizó durante su paso por el Ciclón— pintado en azul y rojo y acompañado por la figura de un cuervo.

Los números de Adam Bareiro contra Boca

El paraguayo también tiene antecedentes positivos enfrentando al Xeneize. A lo largo de su carrera disputó seis partidos ante Boca, con un saldo de tres victorias, un empate y dos derrotas. En todos esos encuentros fue titular y convirtió tres goles. Además, protagonizó un antecedente particular: integró el equipo de River que ganó un Superclásico en la Bombonera en septiembre de 2.024, cuando Marcelo Gallardo utilizó una formación alternativa que terminó imponiéndose en el estadio azul y oro.