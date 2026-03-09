Avanza el proyecto de Riquelme: así es el sueño de Boca para ampliar la Bombonera
El Xeneize proyecta sumar una cuarta bandeja en la Bombonera con 6.000 nuevos asientos. La obra podría iniciarse en 2026 si obtiene los permisos y forma parte del Master Plan.
Boca avanza con el proyecto para ampliar la Bombonera y sumar una cuarta bandeja que agregará 6.000 asientos. Si se obtienen los permisos correspondientes, la obra comenzaría en 2026 y permitirá que el estadio Alberto J. Armando aumente su capacidad inicial hasta unos 67.000 espectadores.
La ampliación de la cancha es uno de los temas centrales para los hinchas desde hace varios años. Durante las gestiones de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme el estadio ya tuvo mejoras en su fachada, accesos y sectores internos, aunque hasta ahora los aumentos de capacidad fueron mínimos. Sin embargo, el club prepara un cambio importante con la construcción de una cuarta bandeja inferior a las tres actuales que rodean el campo de juego. Según las maquetas oficiales, ese nuevo sector sumará alrededor de 6.000 asientos destinados exclusivamente a plateas.
En paralelo, según contó el periodista Federico Cristofanelli, la dirigencia también planea retirar definitivamente las butacas que quedaban en el sector K. Ese espacio permitirá recuperar lugares para espectadores y así la capacidad total del estadio pasaría de los actuales 57.000 a aproximadamente 67.000 en una primera etapa.
Para avanzar con el proyecto, Boca ya envió la documentación correspondiente a la empresa Ferrosur. El plan contempla la instalación de columnas en el sector lindero a las vías del tren, estructura que sostendrá la nueva bandeja. En esos pilotes también se montarán 18 ascensores que permitirán el acceso de los hinchas al nuevo sector del estadio. La autorización final deberá otorgarla la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que evaluará el impacto de la obra en la zona ferroviaria.
Si los permisos llegan a tiempo, el club estima que los trabajos podrían comenzar durante el parate mundialista de mitad de año, una vez finalizado el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Las tareas se desarrollarían en la zona paralela a la calle Irala, a la altura de su cruce con Pinzón.
En esta primera etapa, el equipo no tendría que mudar su localía. Mientras tanto, el club continúa con otras mejoras, como la ampliación de accesos y pasillos en la Platea L, la construcción de un patio de comidas y avances en el gimnasio para socios ubicado sobre la calle Brandsen.
El Master Plan que llevaría la Bombonera a 80.000 espectadores
La cuarta bandeja es solo una parte del denominado Master Plan que la dirigencia proyecta para el estadio. Ese plan incluye el desplazamiento del campo de juego hacia el sector de las vías, la reducción de la Platea L y la construcción de un nuevo túnel para los equipos.
También contempla la demolición de los palcos construidos en 1.995 sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. En ese espacio se levantarán dos nuevas plateas más pequeñas y una gran cantidad de palcos, que pasarán de 86 a 240 en total. Otro objetivo es convertir toda la tercera bandeja en sector popular, ya que el club cumpliría con los requisitos de butacas exigidos por la FIFA gracias a las plateas restantes, la nueva bandeja y los palcos.
Con todas estas modificaciones —sumadas a la optimización de los sectores populares y la instalación de un techo con pantalla 360— la capacidad futura de la Bombonera podría rondar los 80.000 espectadores, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la dirigencia de Riquelme de cara a los próximos años.
