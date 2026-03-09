Avanza el proyecto de Riquelme: así es el sueño de Boca para ampliar la Bombonera

En esta primera etapa, el equipo no tendría que mudar su localía. Mientras tanto, el club continúa con otras mejoras, como la ampliación de accesos y pasillos en la Platea L, la construcción de un patio de comidas y avances en el gimnasio para socios ubicado sobre la calle Brandsen.

image

El Master Plan que llevaría la Bombonera a 80.000 espectadores

La cuarta bandeja es solo una parte del denominado Master Plan que la dirigencia proyecta para el estadio. Ese plan incluye el desplazamiento del campo de juego hacia el sector de las vías, la reducción de la Platea L y la construcción de un nuevo túnel para los equipos.

También contempla la demolición de los palcos construidos en 1.995 sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. En ese espacio se levantarán dos nuevas plateas más pequeñas y una gran cantidad de palcos, que pasarán de 86 a 240 en total. Otro objetivo es convertir toda la tercera bandeja en sector popular, ya que el club cumpliría con los requisitos de butacas exigidos por la FIFA gracias a las plateas restantes, la nueva bandeja y los palcos.

Embed "La primera gran obra de la Bombonera van a ser estas torres"@luchocofano en #NoPodemosPerderAZZ pic.twitter.com/JDTGcqPnvM — AZZ (@azzenstream) March 9, 2026

Con todas estas modificaciones —sumadas a la optimización de los sectores populares y la instalación de un techo con pantalla 360— la capacidad futura de la Bombonera podría rondar los 80.000 espectadores, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la dirigencia de Riquelme de cara a los próximos años.