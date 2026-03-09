Video: batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro con argentinos como protagonistas

La violencia continuó escalando cuando el delantero Hulk también quedó en el centro del conflicto. El atacante fue derribado con patadas voladoras por Lucas Villalba y la respuesta no se hizo esperar. El defensor argentino reaccionó con puñetazos e incluso llegó a patear al delantero Kaio Jorge, en una secuencia que dejó imágenes impactantes y obligó a la intervención de la seguridad del estadio y de efectivos policiales.

Mientras el personal intentaba separar a los futbolistas, el árbitro aguardó a que se restableciera el orden para poder concluir el encuentro. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el partido pudo finalizar con la consagración de Cruzeiro, que logró imponerse en la definición.

En el plano estrictamente deportivo, el conjunto celeste cortó una larga sequía y celebró el título estadual. El gol decisivo fue convertido por Kaio Jorge, quien además terminó el torneo como máximo goleador con siete tantos. La victoria también frustró el sueño del Atlético Mineiro de conquistar su séptimo campeonato consecutivo, una marca que habría sido histórica para el club.

Con este triunfo, Cruzeiro alcanzó su 39º título del Campeonato Mineiro y reafirmó su lugar como uno de los clubes más exitosos de la región de Minas Gerais. Sin embargo, más allá del festejo, la final quedará en la memoria por el escándalo y la batalla campal que dominó el cierre del clásico.

