Video: batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro con argentinos como protagonistas
El clásico decisivo del Campeonato Mineiro terminó envuelto en un violento enfrentamiento entre jugadores y cuerpos técnicos. Hubo golpes, patadas voladoras y hasta intervención policial.
La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro quedó marcada por un episodio caótico que eclipsó el desenlace deportivo. En los instantes finales del encuentro disputado en el estadio Mineirão se desató una pelea generalizada que obligó a detener el partido durante más de diez minutos y requirió la intervención de la Policía Militar para restablecer el orden dentro del campo de juego.
El árbitro Matheus Candançan solicitó protección mientras la situación se descontrolaba. Jugadores de ambos equipos, junto a integrantes de los cuerpos técnicos, participaron de un enfrentamiento que incluyó empujones, golpes y patadas. Pese a la magnitud del incidente, una vez que la calma regresó el juez decidió dar por terminado el partido sin mostrar tarjetas rojas.
El origen del conflicto se produjo cuando el mediocampista Christian, de Cruzeiro, chocó con el arquero Everson dentro del área. El guardameta reaccionó ante el impacto y el cruce escaló rápidamente. Futbolistas del conjunto celeste acudieron en defensa de su compañero y comenzaron los primeros empujones, lo que derivó en una serie de agresiones físicas entre los protagonistas.
Entre los involucrados apareció el argentino Lucas Romero, quien lanzó una patada contra el arquero del Atlético Mineiro. El arquero ya había recibido golpes previos por parte de Matheus Henrique, lo que intensificó el clima de tensión. La respuesta del equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez no tardó en llegar: varios jugadores del Galo reaccionaron con empujones y golpes en medio del tumulto.
En medio del caos, el arquero Cássio intentó enfrentar al defensor Lyanco, aunque fue frenado por otros futbolistas. Sin embargo, el zaguero terminó intercambiando golpes con el volante Gérson y recibió una patada del propio arquero de Cruzeiro, lo que terminó de encender la pelea en el campo de juego.
La violencia continuó escalando cuando el delantero Hulk también quedó en el centro del conflicto. El atacante fue derribado con patadas voladoras por Lucas Villalba y la respuesta no se hizo esperar. El defensor argentino reaccionó con puñetazos e incluso llegó a patear al delantero Kaio Jorge, en una secuencia que dejó imágenes impactantes y obligó a la intervención de la seguridad del estadio y de efectivos policiales.
Mientras el personal intentaba separar a los futbolistas, el árbitro aguardó a que se restableciera el orden para poder concluir el encuentro. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el partido pudo finalizar con la consagración de Cruzeiro, que logró imponerse en la definición.
En el plano estrictamente deportivo, el conjunto celeste cortó una larga sequía y celebró el título estadual. El gol decisivo fue convertido por Kaio Jorge, quien además terminó el torneo como máximo goleador con siete tantos. La victoria también frustró el sueño del Atlético Mineiro de conquistar su séptimo campeonato consecutivo, una marca que habría sido histórica para el club.
Con este triunfo, Cruzeiro alcanzó su 39º título del Campeonato Mineiro y reafirmó su lugar como uno de los clubes más exitosos de la región de Minas Gerais. Sin embargo, más allá del festejo, la final quedará en la memoria por el escándalo y la batalla campal que dominó el cierre del clásico.
Mirá las imágenes de la batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
