A dos fechas del cierre, así quedarían los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026
Con la fase regular entrando en su tramo final, los equipos ya empiezan a proyectar posibles enfrentamientos en los octavos de final.
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entra en su recta decisiva y, tras la finalización de la fecha 15, el panorama comienza a aclararse de cara a los playoffs. Con apenas dos jornadas por disputarse, los equipos no solo buscan asegurar su clasificación, sino también posicionarse de la mejor manera posible pensando en los cruces de eliminación directa.
Si el campeonato terminara hoy, el cuadro de octavos de final ya tendría forma definida, con enfrentamientos que prometen alto voltaje. Entre los duelos más destacados aparecería el clásico platense entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata, un partido que siempre genera gran expectativa. También se daría el cruce cordobés entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba, otro choque con historia.
En este escenario hipotético, River recibiría a Unión de Santa Fe, mientras que Boca se mediría ante Huracán. Por su parte, Independiente tendría que visitar a Argentinos Juniors en otro de los cruces atractivos. La lista se completaría con enfrentamientos como Rosario Central frente a Lanús, Independiente Rivadavia contra Defensa y Justicia y Vélez ante Barracas Central.
Todos estos partidos se disputarían a encuentro único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. Con seis puntos aún en juego, todo puede cambiar. Equipos que hoy están dentro podrían quedar afuera y viceversa, lo que mantiene la tensión hasta el final. En este contexto, cada partido adquiere un valor decisivo y la expectativa crece en torno a unos mata-mata que prometen ser apasionantes.
Estos serían los partidos del playoffs en el Torneo Apertura 2026
- Estudiantes vs. Gimnasia
- Rosario Central vs. Lanús
- River Plate vs. Unión
- Boca vs. Huracán
- Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia
- Talleres vs. Belgrano
- Vélez vs. Barracas
- Argentinos vs. Independiente
La última jornada dejó resultados que influyeron directamente en estas proyecciones. El triunfo de Boca en el Superclásico frente a River, con gol de Leandro Paredes, fue uno de los puntos más altos. También se destacaron victorias importantes como la de Rosario Central ante Sarmiento y la de Talleres frente a Deportivo Riestra, que consolidaron sus posiciones.
En paralelo, hubo empates que dejaron sensaciones encontradas, como el 0-0 entre San Lorenzo y Vélez, que complicó al Ciclón en su pelea por ingresar a los ocho mejores. Otros resultados, como el triunfo de Independiente o la victoria de Estudiantes en Córdoba, también ayudaron a perfilar la tabla.
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