A dos fechas del cierre, así quedarían los cruces de los playoffs del Torneo Apertura 2026

Si el campeonato terminara hoy, el cuadro de octavos de final ya tendría forma definida, con enfrentamientos que prometen alto voltaje. Entre los duelos más destacados aparecería el clásico platense entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata, un partido que siempre genera gran expectativa. También se daría el cruce cordobés entre Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba, otro choque con historia.