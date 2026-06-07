El video de River para despedir al Indio Solari: "Una leyenda de la música"
El artista de 77 años falleció este viernes a la mañana y este domingo se llevó a cabo la última despedida. Así fue el homenaje de River.
El fallecimiento de Carlos Indio Solari, ocurrido el pasado viernes a los 77 años, sigue uniendo a los distintos mundos de la cultura y el sentimiento popular en la Argentina. En las últimas horas, River se sumó a la interminable lista de instituciones y personalidades que rindieron tributo al emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Desde sus plataformas digitales oficiales, la institución de Núñez compartió un emotivo material audiovisual enfocado en la fisonomía de las masivas movilizaciones de fanáticos que se autoconvocaron para darle el último adiós al vocalista.
En la secuencia de imágenes se puede observar con total nitidez a numerosos seguidores luciendo camperas, indumentaria urbana y las clásicas camisetas de la banda roja, quienes se acercaron pacíficamente a las inmediaciones del velatorio para manifestar su respeto y fundirse en el dolor colectivo.
Para acompañar el lanzamiento del video, los canales de comunicación de la entidad millonaria eligieron una frase cargada de simbolismo que conecta de forma directa con la mística y las líricas callejeras que Solari patentó a lo largo de su trayectoria. Las palabras oficiales buscaron cobijar a esa porción de la hinchada que comparte la doble pasión por el fútbol y el rock nacional.
"La banda de mi calle. La familia riverplatense, presente con los colores más lindos en la despedida del Indio Solari, una leyenda de nuestra música y nuestra cultura", expresaron de forma textual en el pie de la publicación, rindiendo honores a la figura del artista.
El gesto del club de Núñez no tardó en cosechar miles de interacciones y comentarios positivos por parte de los internautas. Los usuarios de las redes sociales ponderaron la sensibilidad de la pieza audiovisual y destacaron cómo el club supo retratar esa comunión tan propia de la identidad nacional, donde la fidelidad por los colores de una institución deportiva convive en perfecta armonía con la devoción hacia un poeta popular que marcó a fuego a varias generaciones de argentinos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario