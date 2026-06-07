El video de River para despedir al Indio Solari: "Una leyenda de la música"

El gesto del club de Núñez no tardó en cosechar miles de interacciones y comentarios positivos por parte de los internautas. Los usuarios de las redes sociales ponderaron la sensibilidad de la pieza audiovisual y destacaron cómo el club supo retratar esa comunión tan propia de la identidad nacional, donde la fidelidad por los colores de una institución deportiva convive en perfecta armonía con la devoción hacia un poeta popular que marcó a fuego a varias generaciones de argentinos.