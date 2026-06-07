Mundial 2026: en qué clubes comenzaron sus carreras futbolísticas los argentinos convocados

Además, el seleccionado cuenta con jugadores formados en clubes de distintas regiones del país, como Rosario Central, Newell's, Banfield, Belgrano, Lanús, Estudiantes y Talleres. Estos son los convocados por el DT argentino que surgieron del fútbol local:

Leonardo Balerdi – Boca

– Boca Nahuel Molina – Boca

– Boca Leandro Paredes – Boca

– Boca Valentín Barco – Boca

– Boca Gonzalo Montiel – River

– River Exequiel Palacios – River

– River Enzo Fernández – River

– River Julián Álvarez – River

– River Juan Musso – Racing

– Racing Rodrigo De Paul – Racing

– Racing Lautaro Martínez – Racing

– Racing Nicolás Otamendi – Vélez

– Vélez Thiago Almada – Vélez

– Vélez Alexis Mac Allister – Argentinos

– Argentinos Nicolás González – Argentinos

– Argentinos Gerónimo Rulli – Estudiantes

– Estudiantes Nicolás Tagliafico – Banfield

– Banfield Giovani Lo Celso – Rosario Central

– Rosario Central Facundo Medina – Talleres

– Talleres Cristian Romero – Belgrano

– Belgrano Lisandro Martínez – Newell’s

– Newell’s José Manuel López – Lanús

Los futbolistas de la Selección Argentina que debutaron en el exterior

No todos los integrantes del seleccionado tuvieron su primera experiencia profesional en Argentina. Un reducido grupo de jugadores comenzó su recorrido en equipos europeos y llegó a la Selección tras desarrollarse íntegramente en el exterior. Entre ellos se encuentra Messi, que dio sus primeros pasos en el profesionalismo con el Barcelona y construyó allí una carrera histórica.

giuliano simeone.jpg Giuliano Simeone disputará su primera Copa del Mundo.

La lista también incluye a Paz y Giuliano Simeone, quienes crecieron futbolísticamente en España antes de alcanzar la máxima categoría. A su vez, el "Dibu" Martínez inició su etapa profesional en Inglaterra tras marcharse a temprana edad al viejo continente.