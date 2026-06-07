Mundial 2026: en qué clubes comenzaron sus carreras futbolísticas los argentinos convocados
De los 26 convocados por Scaloni para la máxima cita del fútbol, 22 dieron sus primeros pasos en el ámbito local. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Selección Argentina afrontará el Mundial 2026 con el desafío de defender el título logrado en Qatar 2022. Si bien aparecen varias caras nuevas en la convocatoria de Lionel Scaloni, el plantel mantiene una base sólida con figuras de alto nivel, como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Julián Álvarez.
El plantel argentino reúne futbolistas con recorridos muy distintos. Mientras varios dieron sus primeros pasos en clubes del fútbol local antes de emigrar al exterior, otros iniciaron directamente su carrera profesional fuera de Argentina y se desarrollaron en equipos extranjeros. Dentro de este grupo sobresalen Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Emiliano "Dibu" Martínez, quienes se formaron fuera del fútbol argentino.
Los jugadores de la Selección Argentina que debutaron en el fútbol local
La base del plantel argentino para el Mundial 2026 tiene una fuerte raíz en el fútbol local. La mayoría de los futbolistas convocados por Scaloni realizó su debut como profesional en clubes del país antes de continuar su carrera en el exterior y consolidarse en las principales competencias internacionales.
Al analizar el origen de los jugadores, Boca y River son los equipos con mayor presencia dentro de la lista mundialista, aportando cuatro futbolistas cada uno. Detrás se ubica Racing, con tres representantes, mientras que Vélez y Argentinos Juniors contribuyen con dos.
Además, el seleccionado cuenta con jugadores formados en clubes de distintas regiones del país, como Rosario Central, Newell's, Banfield, Belgrano, Lanús, Estudiantes y Talleres. Estos son los convocados por el DT argentino que surgieron del fútbol local:
- Leonardo Balerdi – Boca
- Nahuel Molina – Boca
- Leandro Paredes – Boca
- Valentín Barco – Boca
- Gonzalo Montiel – River
- Exequiel Palacios – River
- Enzo Fernández – River
- Julián Álvarez – River
- Juan Musso – Racing
- Rodrigo De Paul – Racing
- Lautaro Martínez – Racing
- Nicolás Otamendi – Vélez
- Thiago Almada – Vélez
- Alexis Mac Allister – Argentinos
- Nicolás González – Argentinos
- Gerónimo Rulli – Estudiantes
- Nicolás Tagliafico – Banfield
- Giovani Lo Celso – Rosario Central
- Facundo Medina – Talleres
- Cristian Romero – Belgrano
- Lisandro Martínez – Newell’s
- José Manuel López – Lanús
Los futbolistas de la Selección Argentina que debutaron en el exterior
No todos los integrantes del seleccionado tuvieron su primera experiencia profesional en Argentina. Un reducido grupo de jugadores comenzó su recorrido en equipos europeos y llegó a la Selección tras desarrollarse íntegramente en el exterior. Entre ellos se encuentra Messi, que dio sus primeros pasos en el profesionalismo con el Barcelona y construyó allí una carrera histórica.
La lista también incluye a Paz y Giuliano Simeone, quienes crecieron futbolísticamente en España antes de alcanzar la máxima categoría. A su vez, el "Dibu" Martínez inició su etapa profesional en Inglaterra tras marcharse a temprana edad al viejo continente.
- Lionel Messi – Barcelona (España)
- Nicolás Paz – Real Madrid (España)
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid (España)
- Emiliano Martínez – Oxford United (Inglaterra)
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