Los jugadores del fútbol argentino que participarán en el Mundial 2026
En total serán 16 jugadores del ámbito local que dirán presente en la cita más importante del fútbol. Descubrí todos los detalles en la nota.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, las selecciones participantes ya definieron sus listas finales de 26 futbolistas tras el cierre del plazo establecido por la FIFA. Con las convocatorias confirmadas, quedó oficialmente configurado el grupo de jugadores que disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
En este escenario, varias selecciones sudamericanas cuenta con la presencia de futbolistas que militan en el fútbol argentino, con representantes de países como Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay dentro de sus planteles. Al mismo tiempo, la organización del torneo informó un esquema de compensación económica para los clubes que cedan jugadores, con pagos diarios durante el tiempo que cada futbolista permanezca afectado a la competencia.
Cuáles son los jugadores convocados por sus selecciones
Argentina
En la nómina definitiva de 26 futbolistas, Lionel Scaloni terminó achicando la lista preliminar de 55 convocados y definió a los jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial. Si bien había muchos nombres del fútbol local, solo Leandro Paredes y Gonzalo Montiel fueron los elegidos por el entrenador argentino para disputar la Copa del Mundo.
Colombia
Colombia, conducido por Néstor Lorenzo, fue de los primeros en dar a conocer la lista definitiva de jugadores para el Mundial. En la convocatoria aparecen varios futbolistas que actualmente juegan en el fútbol argentino: Juan Fernando Quintero (River), Kevin Castaño (River), Álvaro Montero (Vélez), Santiago Arias (Independiente) y Jaminton Campaz (Rosario Central). Por otro lado, Sebastián Villa, Johan Romaña y Edwin Cetré quedaron fuera de la lista final.
Ecuador
El director técnico Sebastián Beccacece también confirmó la nómina definitiva de Ecuador para el Mundial, en la que se destacan varios futbolistas con presente en el fútbol argentino. Entre los elegidos aparecen Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, ambos de Huracán, junto a Kendry Páez, que se encuentra a préstamo en River.
Paraguay
La Selección de Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, llegó a la lista definitiva del Mundial tras un proceso en el que participaron varios futbolistas que militan en el fútbol argentino, aunque la nómina final terminó siendo más reducida.
Finalmente, solo cinco jugadores del ámbito local lograron asegurarse un lugar en la convocatoria: Orlando Gill (San Lorenzo), Gabriel Ávalos (Independiente), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres) y Álex Arce (Independiente Rivadavia), quienes estarán presentes en la Copa del Mundo.
Uruguay
Marcelo Bielsa también tuvo en cuenta a varios jugadores del fútbol argentino durante la etapa de preselección, aunque al momento de definir la lista final para el Mundial, la presencia del torneo local quedó reducida al mínimo. Solo dos futbolistas lograron asegurarse un lugar en la convocatoria definitiva: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Matías Viña (River).
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