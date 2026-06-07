Los jugadores del fútbol argentino que participarán en el Mundial 2026

Ecuador

jordy caicedo Jordy Caicedo fue convocado por Beccacece.

El director técnico Sebastián Beccacece también confirmó la nómina definitiva de Ecuador para el Mundial, en la que se destacan varios futbolistas con presente en el fútbol argentino. Entre los elegidos aparecen Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, ambos de Huracán, junto a Kendry Páez, que se encuentra a préstamo en River.

Paraguay

La Selección de Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, llegó a la lista definitiva del Mundial tras un proceso en el que participaron varios futbolistas que militan en el fútbol argentino, aunque la nómina final terminó siendo más reducida.

Finalmente, solo cinco jugadores del ámbito local lograron asegurarse un lugar en la convocatoria: Orlando Gill (San Lorenzo), Gabriel Ávalos (Independiente), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres) y Álex Arce (Independiente Rivadavia), quienes estarán presentes en la Copa del Mundo.

Uruguay

fernando muslera estudiantes 1.jpg Muslera jugará su quinto Mundial.

Marcelo Bielsa también tuvo en cuenta a varios jugadores del fútbol argentino durante la etapa de preselección, aunque al momento de definir la lista final para el Mundial, la presencia del torneo local quedó reducida al mínimo. Solo dos futbolistas lograron asegurarse un lugar en la convocatoria definitiva: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Matías Viña (River).