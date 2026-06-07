Mundial 2026: ¿la Selección Argentina puede enfrentarse a Tim Payne?

Ya de regreso en Oceanía, defendió las camisetas de Eastern Suburbs y Wellington Phoenix. Fue en este último club donde logró consolidarse como titular y alcanzar el mejor nivel de su carrera. Esa continuidad también le permitió mantenerse como una pieza habitual de la selección de Nueva Zelanda, con la que debutó en 2012 y superó los 50 partidos internacionales.

La clasificación neozelandesa al Mundial 2026 representó un hecho histórico para el país, que no participaba de una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010. Gracias a ese logro, Payne tendrá la oportunidad de disputar el torneo más importante de su carrera.

Sin embargo, en la previa del certamen se volvió noticia por un motivo inesperado: un influencer argentino analizó la cantidad de seguidores de los futbolistas mundialistas y lo identificó como el jugador menos conocido del torneo. La publicación se viralizó rápidamente y multiplicó la repercusión del mediocampista en las redes sociales.

La respuesta del jugador de Nueva Zelanda al influencer

Todo comenzó cuando el influencer argentino conocido como "Elscarso" se propuso darle visibilidad al futbolista con menor presencia en Instagram entre los participantes del Mundial 2026. En ese momento, Payne contaba con alrededor de 4 mil seguidores y era prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda.

La iniciativa tuvo una repercusión inesperada y fue replicada por otros creadores de contenido y usuarios de distintas partes del mundo. En cuestión de días, la cuenta del mediocampista experimentó un crecimiento explosivo, sumando más de 5 millones de seguidores y registrando cientos de miles de interacciones en sus publicaciones.

Ante semejante muestra de apoyo, Payne decidió responder públicamente. El jugador agradeció el afecto recibido, dedicó unas palabras al influencer que impulsó la campaña y sorprendió a muchos aficionados al publicar un mensaje en español, donde expresó su alegría por la enorme cantidad de muestras de cariño que recibió a través de las redes sociales.