A Independiente le anularon un gol sobre la hora y empató 0-0 con Talleres en el Kempes
El "Rojo", que viene de caer ante Instituto en Avellaneda, no pasó del 0-0 en Córdoba ante la "T", que también llegaba golpeado.
Talleres e Independiente igualaron 0-0 este domingo por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Sobre la hora, Banegas definía de forma magistral, pero el gol fue anulado por un offside de Montiel en la jugada previa, tras ser revisado en el VAR.
El gol anulado a Independiente en el final
Cómo llegan Talleres e Independiente
El conjunto cordobés buscará recuperarse ante su gente luego de perder por 1-0 frente a Belgrano en el clásico. En sus últimas cuatro presentaciones en el campeonato, la “T” cosechó una victoria, un empate y dos derrotas, con tres goles convertidos y seis recibidos. Por eso, intentará volver al triunfo para salir del fondo de su zona.
Por su parte, el "Rojo" también llega tras una derrota contundente: cayó por 4-1 ante Instituto en Avellaneda y buscará cambiar la imagen para recuperar terreno en el certamen. El equipo dirigido por Jadson Viera, además, tendrá como próximo compromiso el clásico ante Racing, por lo que buscará llegar a ese encuentro con una victoria que le permita recuperar confianza.
En cuanto a la Tabla Anual, Independiente buscará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales. El elenco de Avellaneda se ubica en el decimotercer puesto de la tabla, con 41 unidades, y necesita una victoria en tierras cordobesas para intentar meterse en la pelea.
Formaciones de Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Laura Fortunato.
- TV: TNT Sports.
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