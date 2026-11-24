Más allá de sus récords internacionales, en 2015 obtuvo el título en el Campeonato Mundial organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) en Limassol, Chipre. Asimismo, fijó un récord nacional para los Países Bajos en apnea dinámica tras nadar 178 metros sumergida con una monoaleta.

En paralelo a su carrera deportiva, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Maastricht. Una vez alejada de las competencias de élite, siguió ligada al buceo libre como instructora, transmitiendo su experiencia a nuevos atletas.

Impacto en la disciplina

La noticia de su fallecimiento a los 33 años despertó repercusión y pesar entre seguidores y allegados al deporte acuático, que recuerdan su paso por la élite internacional y las dos plusmarcas mundiales que logró inscribir a su nombre.

Cabe señalar que el último adiós a Jeanine Grasmeijer se realizará este miércoles 25 de noviembre en los Países Bajos.