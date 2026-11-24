Murió Jeanine Grasmeijer a sus 33 años: fue dos veces campeona y récord mundial de apnea
Fue un emblema de su disciplina y logró descender hasta los 92 metros sin utilizar equipos de respiración. Su familia comunicó su deceso este fin de semana.
En las últimas horas, se conoció la noticia del fallecimiento de Jeanine Grasmeijer, la deportista de 33 años que alcanzó en dos oportunidades el récord mundial de apnea y se consolidó como una de las figuras destacadas de su especialidad.
Su partida representa una pérdida significativa para el buceo libre, una disciplina exigente que pone a prueba el control físico y mental bajo el agua.
El mensaje de la familia de Jeanine Grasmeijer
Si bien el deceso se produjo el pasado 16 de noviembre, la familia eligió este último fin de semana para dar a conocer su dolor: "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, ocurrido el 16 de noviembre de 2026, a los 33 años de edad. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún desafío era demasiado grande para ella y, cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación", indicaron al despedirla.
Una trayectoria marcada por la profundidad
A lo largo de su carrera, Grasmeijer se ganó un lugar de relevancia entre los principales referentes de la apnea.
Entre sus logros más sobresalientes figura haber descendido hasta los 92 metros de profundidad sin utilizar ningún tipo de equipo de respiración, una marca que refleja el nivel de exigencia y dominio técnico que caracterizó su recorrido deportivo.
Más allá de sus récords internacionales, en 2015 obtuvo el título en el Campeonato Mundial organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) en Limassol, Chipre. Asimismo, fijó un récord nacional para los Países Bajos en apnea dinámica tras nadar 178 metros sumergida con una monoaleta.
En paralelo a su carrera deportiva, cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Maastricht. Una vez alejada de las competencias de élite, siguió ligada al buceo libre como instructora, transmitiendo su experiencia a nuevos atletas.
Impacto en la disciplina
La noticia de su fallecimiento a los 33 años despertó repercusión y pesar entre seguidores y allegados al deporte acuático, que recuerdan su paso por la élite internacional y las dos plusmarcas mundiales que logró inscribir a su nombre.
Cabe señalar que el último adiós a Jeanine Grasmeijer se realizará este miércoles 25 de noviembre en los Países Bajos.
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