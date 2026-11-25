Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal): la Fiscalía pidió 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional por sus decisiones sobre la internación domiciliaria y el seguimiento clínico.

Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical): solicitaron 10 años de cárcel y diez de inhabilitación por fallas en la organización de la asistencia sanitaria.

Agustina Cosachov (psiquiatra): pidieron 8 años de prisión y diez de inhabilitación por su rol en el tratamiento de salud mental.

Carlos Díaz (psicólogo): solicitaron 5 años de cárcel y diez de inhabilitación por su participación en los últimos meses de vida del Diez.

Mariano Perroni (coordinador de enfermería): pidieron 4 años de prisión y ocho de inhabilitación por deficiencias en la supervisión del personal.

Ricardo Almirón (enfermero): solicitaron 4 años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional por su actuación en la atención domiciliaria.

Pedro Di Spagna (médico clínico): fue absuelto luego de que tanto los fiscales como las querellas desistieran de acusarlo.

Por fuera de este debate quedó la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien solicitó ser juzgada en un proceso separado mediante juicio por jurados.

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

Cuándo se conocerá el veredicto del Tribunal por la muerte de Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer su sentencia definitiva el próximo martes 22 de diciembre de 2026, a las 12 horas, fecha confirmada por el presidente del cuerpo, Alberto Gaig, al cierre de la última audiencia celebrada el 22 de octubre.

Junto a los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el tribunal deberá evaluar todas las pruebas incorporadas, los testimonios de los peritos y los alegatos de las partes para determinar la responsabilidad penal de los imputados en la muerte de Diego Maradona.