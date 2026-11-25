A seis años de la muerte de Diego Maradona: cómo sigue la causa judicial y cuándo se conocerá el veredicto
Este miércoles se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona. Los pedidos de pena de la Fiscalía y la fecha exacta de la sentencia.
Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció en 2020 a los 60 años mientras atravesaba una controvertida internación domiciliaria en un barrio privado del partido bonaerense de Tigre, pocos días después de haber sido operado por un hematoma subdural.
A más de un lustro de la pérdida del máximo ídolo del fútbol argentino, el expediente entra en su tramo definitorio tras un extenso proceso judicial marcado por pericias médicas, mensajes comprometedores y la anulación del primer juicio oral en 2025.
La reconstrucción de sus últimos días comenzó el 2 de noviembre de 2020 —tres días después de su cumpleaños número 60—, cuando fue internado en La Plata y trasladado luego a la Clínica Olivos para ser intervenido quirúrgicamente.
El 11 de noviembre recibió el alta y fue llevado a una casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez, donde murió dos semanas después a raíz de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada, sumada a una miocardiopatía dilatada.
Quiénes son los acusados por la muerte de Diego Maradona y qué penas pidió la Fiscalía
Siete profesionales de la salud llegaron al segundo debate oral por el fallecimiento del astro. En sus alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren diferenciaron las responsabilidades del equipo sanitario, sosteniendo la acusación por homicidio simple con dolo eventual para los principales responsables y solicitando condenas por homicidio culposo para el resto:
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Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal): la Fiscalía pidió 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional por sus decisiones sobre la internación domiciliaria y el seguimiento clínico.
Nancy Forlini (coordinadora de Swiss Medical): solicitaron 10 años de cárcel y diez de inhabilitación por fallas en la organización de la asistencia sanitaria.
Agustina Cosachov (psiquiatra): pidieron 8 años de prisión y diez de inhabilitación por su rol en el tratamiento de salud mental.
Carlos Díaz (psicólogo): solicitaron 5 años de cárcel y diez de inhabilitación por su participación en los últimos meses de vida del Diez.
Mariano Perroni (coordinador de enfermería): pidieron 4 años de prisión y ocho de inhabilitación por deficiencias en la supervisión del personal.
Ricardo Almirón (enfermero): solicitaron 4 años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional por su actuación en la atención domiciliaria.
Pedro Di Spagna (médico clínico): fue absuelto luego de que tanto los fiscales como las querellas desistieran de acusarlo.
Por fuera de este debate quedó la enfermera Dahiana Gisela Madrid, quien solicitó ser juzgada en un proceso separado mediante juicio por jurados.
Cuándo se conocerá el veredicto del Tribunal por la muerte de Maradona
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer su sentencia definitiva el próximo martes 22 de diciembre de 2026, a las 12 horas, fecha confirmada por el presidente del cuerpo, Alberto Gaig, al cierre de la última audiencia celebrada el 22 de octubre.
Junto a los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el tribunal deberá evaluar todas las pruebas incorporadas, los testimonios de los peritos y los alegatos de las partes para determinar la responsabilidad penal de los imputados en la muerte de Diego Maradona.
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