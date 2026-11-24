Con el envión del título internacional y la necesidad de sostenerse con vida en el certamen local, Boca pondrá lo mejor que tiene a mano este miércoles por la noche en La Bombonera frente a Independiente Rivadavia, en un mata-mata en el que el margen de error es nulo y la presencia del capitán vuelve a ser tema central hasta último momento.

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