Boca confirmó la lista de convocados para recibir a Independiente Rivadavia: qué pasa con Leandro Paredes
El "Vasco" Arruabarrena confirmó la lista de convocados de cara al cruce mano a mano con la "Lepra" Mendocina por los octavos del Torneo Clausura.
Rodolfo Arruabarrena confirmó este martes a última hora la lista de convocados de Boca para enfrentar este miércoles desde las 21 a Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, y decidió citar a todos los futbolistas que tiene a disposición tras la consagración en la Copa Sudamericana, incluido Leandro Paredes.
La gran novedad pasa por la presencia del capitán, quien había encendido las alarmas tras sufrir un desmayo después de la final del sábado y fue sometido a distintos estudios médicos.
En la previa del cruce eliminatorio de este miércoles desde las 21 horas en la Bombonera, existían dudas sobre si el cuerpo técnico optaría por darle descanso a algunos de los recientes campeones continentales debido al desgaste físico y al escaso margen de recuperación.
Finalmente, el "Vasco" Arruabarrena citó a todo el plantel disponible para afrontar el duelo decisivo en casa, aunque aún se desconoce si el capitán sumará minutos o comenzará el encuentro en el banco de suplentes.
Leandro Paredes figura en la nómina y Boca apuesta a todo en La Bombonera en busca de los cuartos de final
La inclusión de Leandro Paredes en la convocatoria representa una señal anímica fuerte para el grupo xeneize luego del susto vivido tras la final ganada ante Atlético Mineiro, donde el mediocampista sufrió una baja de presión y posterior descompensación que obligó a realizarle controles médicos y modificar la logística del regreso al país.
Con el envión del título internacional y la necesidad de sostenerse con vida en el certamen local, Boca pondrá lo mejor que tiene a mano este miércoles por la noche en La Bombonera frente a Independiente Rivadavia, en un mata-mata en el que el margen de error es nulo y la presencia del capitán vuelve a ser tema central hasta último momento.
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