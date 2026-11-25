De las canchas a la música: la nueva etapa de un exjugador de River tras colgar los botines
Fue una de las promesas del "Millonario", jugó en el fútbol italiano y se retiró a los 27 años para dedicarse a la música. De quién se trata.
El fútbol argentino tiene historias de jóvenes talentos que, pese a tener un futuro prometedor, deciden tomar caminos inesperados. Ese fue el caso de Juan "Iñaki" Antonio, quien llegó a jugar en River y tuvo una experiencia en el fútbol italiano antes de tomar una decisión que sorprendió al ambiente deportivo: retirarse a los 27 años para dedicarse a la música.
Lejos de las canchas, encontró en la música una nueva oportunidad para desarrollar su faceta artística. En 2024 formó su banda, Francia 98, y presentó su primer disco, "Buenas Decisiones", con el que inició una carrera diferente a la que había desarrollado como futbolista.
Juan Antonio y su paso por el fútbol
Antonio comenzó su carrera futbolística en las divisiones juveniles de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde rápidamente se destacó por su habilidad y condiciones dentro del verde césped. Sus actuaciones le permitieron llegar a la Selección Argentina Sub-17 y disputar el Sudamericano de la categoría, un torneo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.
Su rendimiento despertó el interés de River, que decidió incorporarlo a sus divisiones inferiores. En el "Millonario" continuó su formación, compartió plantel con Marcelo Gallardo y consiguió dar el salto a Primera División.
Más adelante, en busca de continuidad, emigró al fútbol italiano, donde defendió las camisetas de Brescia, Parma y Sampdoria. Pese a su extenso recorrido, Antonio decidió retirarse del fútbol profesional a los 27 años para apostar por su otra gran pasión: la música.
Su vida después del retiro
En 2016, el exjugador de River decidió ponerle fin a su carrera como futbolista para dedicarse a la música. Junto a su hermano y su primo formó la banda Francia 98, un proyecto que fue creciendo con el tiempo. En 2024 presentó su primer álbum, "Buenas Decisiones", y comenzó una nueva etapa como artista.
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