El fútbol argentino tiene historias de jóvenes talentos que, pese a tener un futuro prometedor, deciden tomar caminos inesperados. Ese fue el caso de Juan "Iñaki" Antonio, quien llegó a jugar en River y tuvo una experiencia en el fútbol italiano antes de tomar una decisión que sorprendió al ambiente deportivo: retirarse a los 27 años para dedicarse a la música.