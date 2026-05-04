Bronca en Real Madrid por la exposición de Mbappé con Estér Expósito durante su recuperación
El delantero francés generó incomodidad en el club tras difundirse imágenes de sus viajes mientras se recupera de una lesión muscular.
La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid atraviesa un momento delicado que excede lo estrictamente futbolístico. Mientras el equipo encara la recta final de la temporada, la figura francesa quedó en el centro de la escena por motivos extradeportivos que generaron malestar tanto en la dirigencia como en parte del entorno del club.
El foco de la controversia está puesto en sus recientes viajes personales a destinos como Italia y París, realizados en pleno proceso de recuperación de una lesión muscular. Las imágenes del delantero junto a la actriz Ester Expósito, difundidas ampliamente en redes sociales y medios europeos, despertaron cuestionamientos internos, no tanto por los desplazamientos en sí -que habrían sido autorizados-, sino por el alto nivel de exposición pública.
Según trascendió en medios como Mundo Deportivo y As, en el club consideran que Mbappé debería haber manejado con mayor discreción este tipo de situaciones, especialmente en un contexto en el que el equipo disputa partidos clave. La preocupación principal gira en torno al impacto que estas publicaciones pueden tener en la imagen institucional de la Casa Blanca.
El atacante sufrió una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda durante un encuentro frente al Betis, lo que lo dejó fuera de las canchas en un tramo decisivo de la temporada. Todo indica que su recuperación está orientada a llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial 2026, un objetivo que algunos interpretan como prioritario en este momento.
Consultado sobre el tema, el entrenador Álvaro Arbeloa intentó bajar el tono a la polémica. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no”, explicó. Sin embargo, también dejó en claro los límites de su intervención: “A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”.
A pesar de estas declaraciones, el debate sigue abierto. Parte de la afición considera que el jugador ya tendría la mente puesta en el Mundial y no en el cierre de la temporada con su club, una percepción que se ve reforzada por su ausencia en entrenamientos y partidos recientes. En paralelo, el equipo continúa compitiendo y encuentra respuestas en otros futbolistas, como Vinicius Jr., quien asumió protagonismo en los últimos encuentros.
Mientras tanto, la evolución física de la "Tortuga" será determinante para saber si podrá regresar antes del final del campeonato. Más allá de sus destacados números -41 goles en 41 partidos-, el delantero enfrenta ahora un desafío distinto: equilibrar su recuperación, su vida personal y las expectativas de un club que exige compromiso total dentro y fuera del campo.
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