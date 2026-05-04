Bronca en Real Madrid por la exposición de Mbappé con Estér Expósito durante su recuperación

Consultado sobre el tema, el entrenador Álvaro Arbeloa intentó bajar el tono a la polémica. “Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que son quienes controlan cuándo se debe ir a Valdebebas y cuándo no”, explicó. Sin embargo, también dejó en claro los límites de su intervención: “A partir de ahí, cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre; yo ahí no puedo entrar”.

mbappe vacaciones

A pesar de estas declaraciones, el debate sigue abierto. Parte de la afición considera que el jugador ya tendría la mente puesta en el Mundial y no en el cierre de la temporada con su club, una percepción que se ve reforzada por su ausencia en entrenamientos y partidos recientes. En paralelo, el equipo continúa compitiendo y encuentra respuestas en otros futbolistas, como Vinicius Jr., quien asumió protagonismo en los últimos encuentros.

Mientras tanto, la evolución física de la "Tortuga" será determinante para saber si podrá regresar antes del final del campeonato. Más allá de sus destacados números -41 goles en 41 partidos-, el delantero enfrenta ahora un desafío distinto: equilibrar su recuperación, su vida personal y las expectativas de un club que exige compromiso total dentro y fuera del campo.