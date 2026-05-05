Mbappé rompió el silencio tras la polémica en Real Madrid: "Las críticas se basan en..."

La postura del cuerpo técnico del Real Madrid ante la situación de Kylian Mbappé

El entrenador Álvaro Arbeloa se refirió a la situación y al compromiso de los futbolistas con un mensaje contundente: "Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, no es asunto mío". Sin embargo, dejó una reflexión que resonó con fuerza en el vestuario: "No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia".

Embed Arbeloa, Mbappé hakknda: "Her oyuncu bo zamannda istediini yapar, ama Real Madrid'i smokinle gezen oyuncularla deil, formas çamur, ter ve çabayla dolu olan oyuncularla yarattk". pic.twitter.com/oTOO1KZzgr — Kapitano Sports (@kapitanosport) May 4, 2026

A pesar del desgaste de la imagen pública del jugador en los últimos meses, la directiva del club blanco, liderada por Florentino Pérez, mantiene su apuesta intacta. Saben que se trata de un fichaje histórico y de largo plazo, y que el jugador siempre estará bajo la lupa, por lo que trabajan para estabilizar la relación puertas adentro.