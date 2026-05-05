Mbappé rompió el silencio tras la polémica en Real Madrid: "Las críticas se basan en..."
El entorno del delantero emitió un comunicado oficial a través de AFP para responder a las críticas generadas por su viaje a Cerdeña durante su recuperación.
Tras varios días de revuelo mediático por su viaje a Cerdeña durante el proceso de recuperación de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, el entorno de Kylian Mbappé rompió el silencio de una vez por todas para poder aclarar un poco el panorama que generaba mucha incertidumbre en Real Madrid.
A través de un comunicado difundido por la agencia AFP, salieron al cruce de los cuestionamientos, aclarando que el viaje contó con el aval médico y de la institución: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".
El viaje a la isla italiana fue el último episodio que tensionó el vínculo entre el futbolista y el Real Madrid, en medio de un distanciamiento que se percibe a distintos niveles dentro del club. La situación tuvo un antecedente notorio durante el partido frente al Betis, cuando el delantero francés se retiró con un semblante frío en el saludo con el técnico Álvaro Arbeloa y se mostró reacio a brindar explicaciones sobre sus molestias físicas.
La postura del cuerpo técnico del Real Madrid ante la situación de Kylian Mbappé
El entrenador Álvaro Arbeloa se refirió a la situación y al compromiso de los futbolistas con un mensaje contundente: "Cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, no es asunto mío". Sin embargo, dejó una reflexión que resonó con fuerza en el vestuario: "No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia".
A pesar del desgaste de la imagen pública del jugador en los últimos meses, la directiva del club blanco, liderada por Florentino Pérez, mantiene su apuesta intacta. Saben que se trata de un fichaje histórico y de largo plazo, y que el jugador siempre estará bajo la lupa, por lo que trabajan para estabilizar la relación puertas adentro.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario