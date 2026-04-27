Real Madrid confirmó la lesión de Kylian Mbappé: ¿cómo va a llegar al Mundial 2026?
El delantero del Merengue salió lesionado ante Betis y, aunque no hay plazos definitivos, su evolución será clave de cara a la Copa del Mundo 2026.
A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, la preocupación se instaló en la Selección de Francia tras confirmarse la lesión de su principal figura, Kylian Mbappé. El atacante del Real Madrid debió abandonar el campo durante el empate ante Betis por LaLiga y, tras los estudios médicos, se conoció el diagnóstico que mantiene en vilo tanto al club como al combinado nacional.
El parte oficial del conjunto español fue claro respecto a la dolencia que afecta al delantero. “Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, comunicó la institución, sin precisar tiempos concretos de recuperación. Se trata de una zona sensible dentro del grupo de los isquiotibiales, lo que obliga a manejar la situación con extrema precaución en esta etapa decisiva de la temporada.
Desde el club también aclararon que el futbolista “está pendiente de evolución”, lo que implica un seguimiento constante para evaluar su respuesta física en los próximos días. En este contexto, crecen las especulaciones sobre su disponibilidad en los compromisos inmediatos de la Casa Blanca, incluyendo el próximo duelo de liga ante Espanyol y, especialmente, el esperado clásico frente a Barcelona del 10 de mayo.
A pesar de la incertidumbre, las primeras informaciones indican que su presencia en la convocatoria previa a la Copa del Mundo, que comenzará a fines de mayo, no estaría en riesgo por el momento. Sin embargo, cualquier recaída o complicación podría modificar el panorama, lo que mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.
La situación de Mbappé se suma a una serie de lesiones que vienen golpeando a distintas selecciones en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En el caso del Real Madrid, además, no es el único futbolista afectado: Éder Militão también será baja prolongada tras confirmarse que deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica.
En lo deportivo, el equipo español atraviesa un tramo complicado del calendario. Sin chances en la Champions League ni en la Copa del Rey, y tras caer ante Barcelona en la final de la Supercopa, el conjunto merengue quedó relegado en la pelea por el título local, ubicándose a una distancia considerable de su clásico rival.
En este escenario, la prioridad pasa a ser la recuperación total de Mbappé, no solo para lo que resta de la temporada, sino fundamentalmente para que llegue en óptimas condiciones al Mundial, donde será nuevamente la gran esperanza de Francia.
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