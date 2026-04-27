Real Madrid confirmó la lesión de Kylian Mbappé: ¿cómo va a llegar al Mundial 2026?

La situación de Mbappé se suma a una serie de lesiones que vienen golpeando a distintas selecciones en la previa del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En el caso del Real Madrid, además, no es el único futbolista afectado: Éder Militão también será baja prolongada tras confirmarse que deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica.

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En lo deportivo, el equipo español atraviesa un tramo complicado del calendario. Sin chances en la Champions League ni en la Copa del Rey, y tras caer ante Barcelona en la final de la Supercopa, el conjunto merengue quedó relegado en la pelea por el título local, ubicándose a una distancia considerable de su clásico rival.

En este escenario, la prioridad pasa a ser la recuperación total de Mbappé, no solo para lo que resta de la temporada, sino fundamentalmente para que llegue en óptimas condiciones al Mundial, donde será nuevamente la gran esperanza de Francia.