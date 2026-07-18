A qué hora corre Franco Colapinto la carrera del GP de Bélgica
Tras clasificar este sábado en el puesto 13°, Colapinto largará desde la 11ma posición, debido a las penalizaciones que sufrieron Lando Norris y Isack Hadjar.
Este domingo, las miradas del automovilismo argentino vuelven a posarse sobre el emblemático Circuito de Spa-Francorchamps. Tras su reciente actuación en Gran Bretaña, Franco Colapinto afronta el Gran Premio de Bélgica con el firme objetivo de mantener la racha y encadenar su segundo fin de semana consecutivo sumando puntos.
Colapinto corre en el GP de Bélgica de la Fórmula 1
El fin de semana en Spa-Francorchamps empezó con grandes expectativas para Franco Colapinto, quien el viernes sorprendió al quedarse con el séptimo puesto en el segundo entrenamiento libre, superando a todos sus rivales directos de la zona media. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente este sábado.
Los monoplazas de Alpine perdieron la consistencia y el ritmo veloz del día anterior, dejando a ambos pilotos fuera de la Q3. Pierre Gasly finalizó 12° en la segunda ronda de clasificación, mientras que el argentino quedó relegado al 13° lugar. "A veces es complicado entender el motivo de estas cosas", confesó el pilarense tras bajarse del auto, frustrado por la repentina pérdida de rendimiento de su coche.
A pesar del trago amargo, la fortuna le dio una mano a la escudería francesa. Debido a las penalizaciones aplicadas a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull), tanto Gasly como Colapinto ganarán dos posiciones en la parilla de salida del domingo. Por ello, largará en la 11ma posición.
La pole position quedó nuevamente en manos de Kimi Antonelli (Mercedes), escoltado en las primeras filas por Max Verstappen (Red Bull) y el sancionado Norris.
A qué hora corre Franco Colapinto y cómo ver la carrera del GP de Bélgica
Domingo 19 de julio
- Carrera: 10:00.
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.
Las próximas carreras de Colapinto en la Fórmula 1
- GP de Hungría: 24-26 de julio
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
- GP de Italia: 4-6 de septiembre
- GP de España: 11-13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
- GP de Singapur: 9-11 de octubre
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
- GP de Catar: 27-29 de noviembre
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
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