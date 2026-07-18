A qué hora corre Franco Colapinto la carrera del GP de Bélgica

A qué hora corre Franco Colapinto y cómo ver la carrera del GP de Bélgica

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00.

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

Las próximas carreras de Colapinto en la Fórmula 1