Oficial: quién canta el Himno Nacional antes de Selección Argentina vs. España, la final del Mundial 2026

La prueba de sonido: El movilero de la TV Pública ratificó la presencia de la artista durante la transmisión en vivo, asegurando que "La Nena de Argentina" iba a ser de la partida.

Confirmación periodística: Minutos después, los periodistas deportivos Gastón Edul y Diego Monroig (ESPN) revelaron la misma información en sus respectivas coberturas, terminando de consolidar la gran noticia.

De esta manera, la estrella musical se suma a la selecta lista de artistas que han tenido el honor y la responsabilidad de representar al país en la antesala de un duelo por la corona mundial.