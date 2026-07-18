Oficial: quién canta el Himno Nacional antes de Selección Argentina vs. España, la final del Mundial 2026
Se terminó el misterio en Estados Unidos. Entonará el Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo. Enterate qué artista argentina fue la elegida.
Luego de varios días de intensos rumores y especulaciones, se confirmó oficialmente que María Becerra será la encargada de cantar el Himno Nacional en la gran final del Mundial 2026. La aclamada artista pondrá su voz en la esperada previa del partido definitorio frente a España en Nueva Jersey.
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Cómo se confirmó a María Becerra para cantar el Himno Nacional
La noticia pone fin a las diversas versiones cruzadas que circularon durante toda la semana respecto a quién representaría el sentimiento nacional en un evento de esta magnitud global. La confirmación llegó este sábado directamente desde las instalaciones del MetLife Stadium:
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La prueba de sonido: El movilero de la TV Pública ratificó la presencia de la artista durante la transmisión en vivo, asegurando que "La Nena de Argentina" iba a ser de la partida.
Confirmación periodística: Minutos después, los periodistas deportivos Gastón Edul y Diego Monroig (ESPN) revelaron la misma información en sus respectivas coberturas, terminando de consolidar la gran noticia.
De esta manera, la estrella musical se suma a la selecta lista de artistas que han tenido el honor y la responsabilidad de representar al país en la antesala de un duelo por la corona mundial.
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