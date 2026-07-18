La sensación de Franco Colapinto tras la clasificación para el GP de Bélgica: "Decepcionante"
El piloto argentino no encontró explicación a la baja de rendimiento de los Alpine tras las buenas sensaciones obtenidas en las prácticas del viernes.
Todo parecía ir viento en popa: Franco Colapinto había terminado el viernes en el séptimo lugar de la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica, ubicándose por encima de sus directos contendientes del segundo pelotón. Pero este sábado todas las ilusiones parecieron desvanecerse.
Los Alpine no volvieron a mostrarse confiables y veloces como en la jornada anterior y todo se complicó para los dos pilotos de la escudería francesa, que no pudieron avanzar más allá de la Q2: Pierre Gasly acabó 12° en la segunda ronda clasificatoria y el argentino inmediatamente por detrás de él. “A veces es complicado entender el motivo de estas cosas”, dijo el nacido en Pilar sobre la pérdida de rendimiento de su monoplaza.
No obstante, las sanciones a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) permitirán que ambos pilotos avancen dos posiciones en la grilla de partida del circuito de Spa-Francorchamps, donde Kimi Antonelli (Mercedes) volvió a hacer la pole, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).
La desazón de Franco Colapinto tras la clasificación
“Lamentablemente, a veces es complicado entender el motivo de estas cosas", dijo Franco sobre la caída en el rendimiento de los Alpine, señalando que el viernes “nos sentimos más fuertes. Después la pista fue evolucionando y no ganamos el rendimiento que deberíamos haber conseguido respecto a ayer”.
Para el piloto de 23 años “eso es un poco decepcionante; pero, en líneas generales, dimos algunos buenos pasos este fin de semana en comparación con Austria y Silverstone. El auto fue un poco más manejable y algunos de los problemas mejoraron un poco. Todavía tenemos que mejorar bastante más, pero creo que vamos en la dirección correcta", añadió.
Además, Franco advirtió que “hoy en día, Audi y Racing Bulls están por delante de nosotros y son más fuertes. Cuando ves la velocidad que tienen en el paso por curva, nosotros necesitamos dar un buen paso adelante para intentar igualarlos. Hicimos lo que pudimos”, añadió ante ese escenario adverso.
Luego de señalar que “Racing Bulls ha sido fuerte en clasificación, pero normalmente en carrera retrocede un poco”, se mostró esperanzado en que durante la carrera de este domingo “espero que retrocedan bastante… Ojalá podamos estar a su nivel. Sería bueno poder pelear con ellos y tener a alguien cerca para intentar sumar puntos”, completó.
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