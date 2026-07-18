La sensación de Franco Colapinto tras la clasificación para el GP de Bélgica: "Decepcionante"

Además, Franco advirtió que “hoy en día, Audi y Racing Bulls están por delante de nosotros y son más fuertes. Cuando ves la velocidad que tienen en el paso por curva, nosotros necesitamos dar un buen paso adelante para intentar igualarlos. Hicimos lo que pudimos”, añadió ante ese escenario adverso.

Luego de señalar que “Racing Bulls ha sido fuerte en clasificación, pero normalmente en carrera retrocede un poco”, se mostró esperanzado en que durante la carrera de este domingo “espero que retrocedan bastante… Ojalá podamos estar a su nivel. Sería bueno poder pelear con ellos y tener a alguien cerca para intentar sumar puntos”, completó.