Franco Colapinto terminó 13° la Práctica Libre 3 del GP de Bélgica

El trazado belga volvió a ofrecer un escenario exigente para los pilotos, con constantes cambios de ritmo y varios incidentes que obligaron a detener momentáneamente la actividad. A pesar de ese contexto, Colapinto consiguió aprovechar cada salida a pista para mejorar sus registros y terminó el día con un balance positivo.

La referencia más rápida de la primera práctica quedó en manos de Max Verstappen, quien estableció un tiempo de 1:47.070. Más tarde, en la segunda sesión, el mejor registro fue para Andrea Kimi Antonelli, que completó una vuelta en 1:45.944 y encabezó la clasificación del entrenamiento.

Mientras tanto, el argentino continuó con su proceso de adaptación al histórico circuito y volvió a imponerse sobre su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tanto en la primera como en la segunda práctica. En la FP1, Colapinto registró un tiempo de 1:49.403, una marca que le permitió finalizar por delante del piloto francés por una diferencia de poco más de tres décimas.

Sin embargo, su mejor producción llegó durante la segunda tanda. Tras completar varias vueltas con neumáticos medios, el argentino comenzó a encontrar ritmo y dio un salto importante cuando montó los compuestos blandos. En su primer intento con neumáticos rojos firmó una vuelta de 1:47.147, registro que en ese momento lo ubicó quinto de manera provisional y lo dejó apenas a poco más de un segundo del tiempo de Antonelli, líder de la sesión.

Con el paso de los minutos algunos rivales lograron mejorar sus tiempos, aunque el pilarense consiguió mantenerse dentro del Top 10 y finalizó finalmente en la séptima posición, convirtiéndose además en el mejor representante de la zona media de la parrilla.

Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

La actuación del argentino dejó señales alentadoras para Alpine, especialmente por haber superado nuevamente a Gasly y por mostrarse competitivo frente a varios equipos que habitualmente pelean en la zona media del campeonato. Con los datos recopilados durante este viernes, afrontará ahora las próximas sesiones del GP con el objetivo de seguir evolucionando el rendimiento del monoplaza y buscar una buena clasificación que le permita aspirar a sumar puntos en la carrera del domingo.

La actividad comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La práctica inicial se desarrollará entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda sesión tendrá lugar de 12.00 a 13.00.

El sábado 18 continuará la preparación con la tercera práctica libre, prevista entre las 7.30 y las 8.30. Más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana, ya que la clasificación se disputará de 11.00 a 12.00 y definirá el orden de partida para la competencia principal. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Bélgica se pondrá en marcha el domingo 19 de julio desde las 10.00.

Sábado 18 de julio

Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio