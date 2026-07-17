"¡DNS, DNS!": Franco Colapinto dijo qué hubiera hecho si la final del Mundial 2026 coincidía con una carrera
En la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto palpitó la gran definición ante España con chicanas a sus rivales y cantos de cancha.
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un divertido momento en la antesala de la actividad oficial de la Fórmula 1 en Bélgica. Durante el encuentro con los medios, el joven piloto aprovechó la oportunidad para palpitar la histórica definición del torneo internacional de fútbol y sorprendió cantando con total alegría.
Su drástica respuesta sobre la final del Mundial 2026
El Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo desde las 10:00 (hora argentina), funcionando como el aperitivo ideal para la final del Mundial 2026, que comenzará tan solo cuatro horas más tarde en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Durante la rueda de prensa, al piloto albiceleste le hicieron una pregunta clave que sacó a relucir toda su pasión futbolera: "¿Qué hubieses hecho si la final del Mundial era a la misma hora que la carrera?". Fiel a su estilo carismático, el argentino no lo dudó y exclamó entre risas: "¡DNS, DNS!", en referencia a las siglas de Did Not Start (No empezó), dejando en claro que ni siquiera habría largado con su monoplaza con tal de seguir las instancias de la Selección Argentina.
Chicanas y cantos con el resto de los pilotos
En el escenario también se encontraban sus colegas George Russell y Kimi Antonelli, quienes terminaron envueltos en el folklore y la euforia:
-
El dolor inglés: Russell, con mucho humor, evitó referirse a la reciente eliminación de Inglaterra a manos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "¿Es necesario que hablemos de eso?", soltó el británico para esquivar el tema.
La confesión italiana: Antonelli, foco de las bromas por la ausencia de Italia en la competencia, aseguró que al menos podría ver el partido en paz. Sin embargo, el pilarense lo expuso rápidamente: "¡Alentás por Messi!". Acorralado, el europeo terminó reconociendo su idolatría por el diez argentino.
Ese fue el pie exacto que necesitaba para desplegar todo su histrionismo. Sin dudarlo, le decretó a Antonelli que debía aprenderse la letra de las tribunas y comenzó a cantar a todo pulmón arengando al público presente: "Soy hincha de la Selección, aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario