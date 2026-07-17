"¡DNS, DNS!": Franco Colapinto dijo qué hubiera hecho si la final del Mundial 2026 coincidía con una carrera

Durante la rueda de prensa, al piloto albiceleste le hicieron una pregunta clave que sacó a relucir toda su pasión futbolera: "¿Qué hubieses hecho si la final del Mundial era a la misma hora que la carrera?". Fiel a su estilo carismático, el argentino no lo dudó y exclamó entre risas: "¡DNS, DNS!", en referencia a las siglas de Did Not Start (No empezó), dejando en claro que ni siquiera habría largado con su monoplaza con tal de seguir las instancias de la Selección Argentina.