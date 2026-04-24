Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Racing vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026.
En el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Racing afrontará un compromiso determinante cuando reciba a Barracas Central este viernes desde las 21:30 en el Estadio Presidente Perón, con arbitraje de Pablo Echavarría.
El presente del conjunto de Avellaneda dista mucho del esperado. Con apenas un punto sumado en sus últimas tres presentaciones, el equipo cayó hasta la décima posición de su grupo y, por ahora, se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. El último empate 1-1 frente a Aldosivi dejó sensaciones negativas y expuso el malestar interno.
Enfrente estará un rival que llega en una situación más favorable. El Guapo viene de igualar sin goles frente a Belgrano, un resultado que le permitió mantenerse en la séptima posición y, por ahora, dentro de la zona de clasificación. El equipo ha mostrado una mayor regularidad a lo largo del torneo y buscará aprovechar el momento de dudas de su adversario.
Formaciones de Racing vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Alan Forneris, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
- Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Nicolás Capraro; Rodrigo Insua, Iván Tapia, Dardo Miloc, Damián Martínez; Norberto Briasco, Tomás Porra; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.
Cómo ver en vivo Racing vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo B
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