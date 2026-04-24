Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Barracas Central

Enfrente estará un rival que llega en una situación más favorable. El Guapo viene de igualar sin goles frente a Belgrano, un resultado que le permitió mantenerse en la séptima posición y, por ahora, dentro de la zona de clasificación. El equipo ha mostrado una mayor regularidad a lo largo del torneo y buscará aprovechar el momento de dudas de su adversario.