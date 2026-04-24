A qué hora empieza el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires
Este domingo se realizará el esperado Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad. Conocé todos los horarios oficiales, los accesos y qué elementos no llevar.
Este domingo 26 de abril, la Ciudad de Buenos Aires vivirá una jornada histórica con la llegada de la Fórmula 1 a sus calles. Miles de fanáticos se preparan para disfrutar del esperado Road Show de Franco Colapinto, un evento automovilístico sin precedentes que combinará velocidad extrema, música y gastronomía.
A qué hora arranca el circuito y el cronograma del Road Show
El evento transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un circuito callejero exclusivo donde el talentoso piloto argentino manejará un monoplaza E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. La gran jornada abrirá sus puertas desde temprano con el espectacular "Fan Zone", pero la acción principal de los motores rugiendo en la pista arrancará pasado el mediodía.
A continuación, el cronograma oficial de la exhibición:
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09:00 hs: Apertura del Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical en vivo de la cantante Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (primera salida a pista).
13:55 hs: Show musical en vivo del artista Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (segunda salida a pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (tercera salida a pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin oficial de la jornada.
Por dónde ingresar al predio en Buenos Aires y qué no llevar
Para garantizar la organización y fluidez en el acceso de los espectadores, la producción dispuso dos entradas peatonales principales que estarán divididas estrictamente según el sector adquirido por el público:
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Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego): Estará habilitado exclusivamente para los asistentes a las tribunas Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.
Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta): Será el acceso exclusivo para las zonas YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.
Por estrictas cuestiones de seguridad, las autoridades advirtieron que los asistentes tendrán prohibido ingresar con alimentos o bebidas de cualquier tipo (el lugar contará con un polo gastronómico curado por Salt). Tampoco se podrá entrar con equipos profesionales de fotografía y video, iPads, tablets, aerosoles, bebidas alcohólicas, pirotecnia u objetos punzantes.
El mega evento, que volverá a posicionar a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1 tras 14 años de ausencia, será transmitido oficialmente a través de las pantallas de ESPN y Disney+ Plan Premium. El mail sponsor es Mercado Libre.
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