A qué hora empieza el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

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A qué hora arranca el circuito y el cronograma del Road Show

El evento transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un circuito callejero exclusivo donde el talentoso piloto argentino manejará un monoplaza E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. La gran jornada abrirá sus puertas desde temprano con el espectacular "Fan Zone", pero la acción principal de los motores rugiendo en la pista arrancará pasado el mediodía.