Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. San Lorenzo

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega con la obligación de sumar de a tres. El empate sin goles frente a Vélez en la última jornada dejó pasar una oportunidad clave para meterse en zona de clasificación, por lo que ahora no tiene margen de error si quiere llegar con chances a la fecha final. Actualmente suma 19 puntos y sabe que un triunfo lo acomodaría mejor en la tabla antes de enfrentar a Independiente en un duelo directo.