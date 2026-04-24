Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026.
En el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo de Almagro visitará a Platense este viernes desde las 21:30 en el estadio Ciudad de Vicente López. El duelo contará con la particularidad de tener presencia de ambas hinchadas, lo que le sumará un clima especial a una noche cargada de tensión.
El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega con la obligación de sumar de a tres. El empate sin goles frente a Vélez en la última jornada dejó pasar una oportunidad clave para meterse en zona de clasificación, por lo que ahora no tiene margen de error si quiere llegar con chances a la fecha final. Actualmente suma 19 puntos y sabe que un triunfo lo acomodaría mejor en la tabla antes de enfrentar a Independiente en un duelo directo.
Por el lado del Calamar, el panorama es complejo. El equipo que conduce Walter Zunino se ubica en la undécima posición con 16 unidades y necesita una combinación de resultados para aspirar a meterse en los playoffs. La misión es clara: ganar los dos partidos que le quedan y esperar que otros resultados jueguen a su favor.
La presión es alta, pero también lo es la expectativa. El Ciclón tendrá el respaldo de cerca de 5000 hinchas en Vicente López, que adquirieron sus entradas y acompañarán al equipo en un partido que puede definir gran parte de su futuro en el campeonato.
Formaciones de Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Platense vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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