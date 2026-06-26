Edu Aguirre encendió la previa de un posible cruce con Argentina: "España arrasa futbolísticamente"

El periodista sostuvo que no le resultaría problemático perder un partido previo con tal de cruzarse con la Albiceleste en la siguiente fase: “A lo mejor hay que bajarles el agrande que tienen, porque no pueden con él, que está muy bien, pero el Mundial que ganaron fue hace cuatro años y hay que jugar ahora. El otro día el partido de Argentina fue un bochorno, pero tienen a Messi”, expresó, sumándose a la polémica generada en el estudio.

Las declaraciones se dieron en un contexto donde tanto España como Argentina atraviesan un presente competitivo destacado en la Copa del Mundo, lo que alimenta aún más la expectativa por un eventual cruce en instancias decisivas. Mientras ambos seleccionados buscan asegurar su clasificación a los 16avos de final, el debate mediático ya empezó a jugar su propio partido fuera de la cancha, anticipando un posible enfrentamiento que, de concretarse, tendría impacto mundial por el nivel de los protagonistas y la historia reciente de ambos equipos en el fútbol internacional.