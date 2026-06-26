Edu Aguirre encendió la previa de un posible cruce con Argentina: "España arrasa futbolísticamente"
El periodista español lanzó una fuerte declaración en televisión al analizar un hipotético duelo entre La Roja y la Albiceleste en el Mundial 2026.
La posibilidad de un enfrentamiento entre España y Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzó a instalarse como uno de los escenarios más atractivos de la fase eliminatoria. Aunque todavía no está definido que ambos seleccionados se crucen en esa instancia, el simple rumor del duelo ya generó un fuerte intercambio de opiniones en los medios europeos, especialmente en el programa El Chiringuito, donde Edu Aguirre dejó una sentencia que rápidamente se viralizó.
El periodista, reconocido por ser anti-Messi, su cercanía con el entorno de Cristiano Ronaldo y habitual panelista del ciclo televisivo, no dudó al momento de analizar un hipotético cruce entre dos de los candidatos al título. En pleno debate, Aguirre fue categórico al expresar su confianza en el nivel del conjunto español por encima del campeón del mundo.
“España futbolísticamente ‘arrasa’ a Argentina”, sostuvo, dejando una frase que encendió la discusión en el estudio y que luego se replicó en redes sociales. Lejos de moderar su postura, el comunicador fue aún más contundente al profundizar su análisis: “No me creo a los argentinos que quieren a España en 16avos. No me lo creo. Ni la mejor Argentina puede superar a España. Estoy seguro”, afirmó durante el programa, generando reacciones divididas entre los panelistas y los seguidores del ciclo.
La frase colocó nuevamente en el centro del debate la eterna comparación entre ambos seleccionados, que en los últimos años se consolidaron como protagonistas de los torneos internacionales. En el mismo intercambio televisivo, otro de los participantes del programa, Juanfe Sanz Pérez, también aportó su visión con un tono igualmente crítico hacia el seleccionado argentino.
El periodista sostuvo que no le resultaría problemático perder un partido previo con tal de cruzarse con la Albiceleste en la siguiente fase: “A lo mejor hay que bajarles el agrande que tienen, porque no pueden con él, que está muy bien, pero el Mundial que ganaron fue hace cuatro años y hay que jugar ahora. El otro día el partido de Argentina fue un bochorno, pero tienen a Messi”, expresó, sumándose a la polémica generada en el estudio.
Las declaraciones se dieron en un contexto donde tanto España como Argentina atraviesan un presente competitivo destacado en la Copa del Mundo, lo que alimenta aún más la expectativa por un eventual cruce en instancias decisivas. Mientras ambos seleccionados buscan asegurar su clasificación a los 16avos de final, el debate mediático ya empezó a jugar su propio partido fuera de la cancha, anticipando un posible enfrentamiento que, de concretarse, tendría impacto mundial por el nivel de los protagonistas y la historia reciente de ambos equipos en el fútbol internacional.
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