Marcelo Bielsa desencajado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Antes de comenzar la entrevista, el director técnico estalló de furia detrás de los micrófonos al grito de "¡dale de una vez!". Ya frente al grabador, asumió la total responsabilidad del fracaso deportivo en la competencia: "Yo no pude potenciar el poderío de Uruguay", sentenció con una evidente molestia ante los cronistas. El técnico explicó que su intención principal era lograr que el equipo tuviera más presencia en ataque, un objetivo futbolístico que lamentablemente no consiguió a lo largo del torneo.