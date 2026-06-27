Marcelo Bielsa desencajado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026
El entrenador Marcelo Bielsa se mostró frustrado y muy molesto tras la derrota de Uruguay ante España que decretó la eliminación en la primera ronda.
El director técnico Marcelo Bielsa no ocultó su profunda indignación en la zona de prensa luego de confirmarse la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. Tras caer por 1 a 0 frente a España, el estratega argentino se mostró lacónico y visiblemente desencajado ante las preguntas de la transmisión oficial.
La autocrítica de Bielsa y el silencio sobre Muslera
Antes de comenzar la entrevista, el director técnico estalló de furia detrás de los micrófonos al grito de "¡dale de una vez!". Ya frente al grabador, asumió la total responsabilidad del fracaso deportivo en la competencia: "Yo no pude potenciar el poderío de Uruguay", sentenció con una evidente molestia ante los cronistas. El técnico explicó que su intención principal era lograr que el equipo tuviera más presencia en ataque, un objetivo futbolístico que lamentablemente no consiguió a lo largo del torneo.
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Al ser consultado sobre el sorpresivo cambio del experimentado arquero Fernando Muslera en el entretiempo, luego del grosero error que facilitó el festejo español, el entrenador fue tajante. Ante la pregunta directa de si había conversado con el guardameta en el vestuario antes de dejarlo en el banco de suplentes, Bielsa respondió con un seco y frío "nada". Con este resultado adverso, el conductor rosarino suma su segunda eliminación en primera fase en su extenso historial mundialista.
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