A qué hora llega Burkina Faso a la Argentina y qué pasa con el amistoso
Luego de algunas horas de rumores e incertidumbre, la Selección Argentina finalmente disputará su partido amistoso este sábado por la noche.
Tras un viernes de incertidumbre logística, se empieza a ratificar el amistoso de la Selección Argentina, ya que la selección de Burkina Faso arribará a la Argentina este sábado al mediodía, por lo que el tan esperado juego internacional frente al combinado dirigido por Lionel Scaloni no corre ningún tipo de riesgo.
El plantel del seleccionado africano emprenderá su vuelo chárter desde Marruecos durante la madrugada, con un aterrizaje estimado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para las 13:15 horas, de acuerdo con la información de Doble Amarilla.
De esta manera, la visita disipa por completo los fantasmas de posibles cancelaciones o demoras complejas en la hoja de ruta. Con su llegada al suelo argentino en las próximas horas, los futbolistas quedarán concentrados de cara al gran compromiso en el estadio Monumental, garantizando el espectáculo de la Albiceleste en la previa de las celebraciones y los cruces de fecha FIFA.
El comunicado completo de Burkina Faso explicando el inconveniente en el vuelo
“La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar al público nacional, a los seguidores de los Stallions y a sus socios sobre la situación actual de la delegación burkinesa en Marruecos, en preparación para su viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre. El viaje de la selección nacional se vio afectado por la cancelación, sin previo aviso, por parte de la compañía chárter.
Esta cancelación obligó a reprogramar el itinerario de la delegación.
Desde el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada han estado trabajando conjuntamente para encontrar una solución lo antes posible, que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se exploraron varias opciones para reprogramar la salida, pero las limitaciones relacionadas con el tiempo de viaje han generado preocupación entre los jugadores.
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