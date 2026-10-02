A qué hora llega Burkina Faso a la Argentina y qué pasa con el amistoso.

El comunicado completo de Burkina Faso explicando el inconveniente en el vuelo

“La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar al público nacional, a los seguidores de los Stallions y a sus socios sobre la situación actual de la delegación burkinesa en Marruecos, en preparación para su viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre. El viaje de la selección nacional se vio afectado por la cancelación, sin previo aviso, por parte de la compañía chárter.