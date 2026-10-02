El amistoso de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en duda: qué pasaría si no llegan

Por el momento, se trata de una posibilidad que todavía debe ser evaluada y confirmada por las partes involucradas. La AFA no había emitido un comunicado oficial sobre una eventual modificación del cronograma.

Burkina Faso intenta llegar a Buenos Aires

La otra alternativa es que Burkina Faso consiga solucionar el inconveniente logístico y pueda arribar a la Argentina antes del comienzo del encuentro. En ese sentido, la delegación africana trabaja para contratar un vuelo chárter de urgencia que permita trasladar al plantel desde Marruecos hasta Buenos Aires en las próximas horas.

Según informó el periodista Norberto Dupesso, el embajador de Burkina Faso en Marruecos habría intervenido para gestionar la contratación de un nuevo vuelo. El plan contemplaría que la aeronave parta desde Madrid hacia Marruecos para recoger a la delegación y posteriormente emprenda viaje rumbo a Buenos Aires.

El horario tentativo de salida sería a las 13 de este sábado, una alternativa que dejaría un margen muy reducido antes del comienzo del amistoso previsto para las 21.