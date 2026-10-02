El amistoso de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en duda: qué pasaría si no llegan
El seleccionado africano continúa varado en Marruecos a pocas horas del partido previsto para este sábado. Ante la demora, surgieron distintas alternativas para evitar la suspensión.
El segundo amistoso de la Selección Argentina en esta fecha internacional quedó envuelto en incertidumbre después de que Burkina Faso informara que su delegación todavía no pudo trasladarse a Buenos Aires. El equipo africano permanece en Marruecos cuando faltan poco más de 24 horas para el encuentro programado para este sábado a las 21 en el estadio Monumental.
La situación generó preocupación en torno a la organización del partido y obligó a analizar diferentes escenarios. Mientras la delegación burkinesa intenta resolver el problema de traslado, una de las opciones que comenzó a tomar fuerza es modificar el orden de los amistosos que tiene previstos la Argentina.
La alternativa que podría cambiar el partido de la Selección Argentina
El calendario original establece que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrente primero con Burkina Faso y posteriormente con Benín. Sin embargo, ante la demora del seleccionado africano, existe la posibilidad de invertir el orden de los compromisos.
De concretarse esa variante, Argentina jugaría este sábado contra Benín, mientras que Burkina Faso quedaría como rival para el segundo encuentro.
La modificación tendría además una consecuencia especial para el equipo argentino. Si el cambio prospera, Lionel Messi tendría su despedida ante Burkina Faso, en lugar de hacerlo frente a Benín, que era el rival originalmente previsto para el cierre de esta serie de amistosos.
Por el momento, se trata de una posibilidad que todavía debe ser evaluada y confirmada por las partes involucradas. La AFA no había emitido un comunicado oficial sobre una eventual modificación del cronograma.
Burkina Faso intenta llegar a Buenos Aires
La otra alternativa es que Burkina Faso consiga solucionar el inconveniente logístico y pueda arribar a la Argentina antes del comienzo del encuentro. En ese sentido, la delegación africana trabaja para contratar un vuelo chárter de urgencia que permita trasladar al plantel desde Marruecos hasta Buenos Aires en las próximas horas.
Según informó el periodista Norberto Dupesso, el embajador de Burkina Faso en Marruecos habría intervenido para gestionar la contratación de un nuevo vuelo. El plan contemplaría que la aeronave parta desde Madrid hacia Marruecos para recoger a la delegación y posteriormente emprenda viaje rumbo a Buenos Aires.
El horario tentativo de salida sería a las 13 de este sábado, una alternativa que dejaría un margen muy reducido antes del comienzo del amistoso previsto para las 21.
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