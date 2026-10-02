Alerta en la Selección Argentina: Burkina Faso todavía no llegó al país y peligra el amistoso
La delegación africana continúa en Marruecos y todavía no pudo viajar a Buenos Aires, a menos de un día del amistoso en el estadio Monumental.
La Selección Argentina atraviesa horas de incertidumbre antes de su próximo compromiso internacional. Burkina Faso todavía no llegó al país y su presencia en el amistoso de este sábado 3 de octubre está en duda, debido a los inconvenientes que sufrió la delegación africana para trasladarse desde Marruecos hacia Buenos Aires.
El partido está programado para las 21 en el Estadio Monumental y forma parte de la serie de encuentros que la Albiceleste disputa durante esta Fecha FIFA. Sin embargo, a poco más de 24 horas del comienzo previsto, el combinado africano continúa en territorio marroquí.
¿Por qué Burkina Faso todavía no viajó a Argentina?
De acuerdo con la información publicada en las últimas horas, el vuelo que debía trasladar al plantel desde el país africano no pudo concretarse. La Federación de Fútbol de Burkina Faso explicó que el viaje sufrió modificaciones luego de la cancelación del vuelo que estaba previsto inicialmente para el 30 de septiembre.
En un comunicado difundido este viernes, la entidad señaló: “La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los Etalons y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación de Burkina Faso en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso".
"El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación”, agregaron. La situación generó complicaciones adicionales debido a la duración del traslado y a las alternativas que fueron evaluadas para completar el viaje.
La explicación de la Federación de Burkina Faso
La FBF aseguró que tanto las autoridades deportivas como la federación y la representación diplomática del país están trabajando para encontrar una salida que permita que el equipo llegue a Buenos Aires.
“Desde que ocurrió el incidente, el ministerio a cargo de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”, indicaron.
La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso, Oumarou Sawadogo; y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, participan de las gestiones.
La entidad agregó que los dirigentes se “han comprometido personalmente a buscar una solución que permita resolver la situación para llegar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Etalons en este encuentro internacional”.
¿Cómo llega Burkina Faso al amistoso con Argentina?
Burkina Faso ocupa actualmente el puesto 62 del Ranking FIFA y llegará al compromiso después de disputar dos encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El seleccionado africano empató 1-1 como local frente a Benín el viernes 25 de septiembre y posteriormente consiguió una victoria por 1-0 como visitante ante República Centroafricana.
Para la Selección Argentina, el amistoso representa el segundo compromiso de esta serie de partidos. La Albiceleste viene de imponerse 4-0 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo del Monumental, además, se disputará con un aforo reducido al 50% como consecuencia de la sanción impuesta por FIFA, una medida que también alcanzó al encuentro disputado en Córdoba.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario