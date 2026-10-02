Alerta en la Selección Argentina: Burkina Faso todavía no llegó al país y peligra el amistoso

La explicación de la Federación de Burkina Faso

La FBF aseguró que tanto las autoridades deportivas como la federación y la representación diplomática del país están trabajando para encontrar una salida que permita que el equipo llegue a Buenos Aires.

“Desde que ocurrió el incidente, el ministerio a cargo de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”, indicaron.

La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso, Oumarou Sawadogo; y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, participan de las gestiones.

La entidad agregó que los dirigentes se “han comprometido personalmente a buscar una solución que permita resolver la situación para llegar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Etalons en este encuentro internacional”.

¿Cómo llega Burkina Faso al amistoso con Argentina?

Burkina Faso ocupa actualmente el puesto 62 del Ranking FIFA y llegará al compromiso después de disputar dos encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El seleccionado africano empató 1-1 como local frente a Benín el viernes 25 de septiembre y posteriormente consiguió una victoria por 1-0 como visitante ante República Centroafricana.

Para la Selección Argentina, el amistoso representa el segundo compromiso de esta serie de partidos. La Albiceleste viene de imponerse 4-0 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo del Monumental, además, se disputará con un aforo reducido al 50% como consecuencia de la sanción impuesta por FIFA, una medida que también alcanzó al encuentro disputado en Córdoba.