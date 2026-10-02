El comunicado de Burkina Faso explicando el retraso de su llegada para el amistoso con Argentina

Esta cancelación obligó a reprogramar el itinerario de la delegación.

Desde el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada han estado trabajando conjuntamente para encontrar una solución lo antes posible, que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se exploraron varias opciones para reprogramar la salida, pero las limitaciones relacionadas con el tiempo de viaje han generado preocupación entre los jugadores.

Ante esta situación, la camarada Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, Ministra de Deportes, Juventud y Empleo, el camarada Oumarou Sawadogo, Presidente de la Federación Burkina Faso de Fútbol, y el camarada Mamadou Coulibaly, Embajador de Burkina Faso en Marruecos, se comprometen personalmente a encontrar una solución que permita al equipo viajar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Stallions en este partido internacional.

Comprendiendo la legítima preocupación de los aficionados ante esta situación, la Federación Burkina Faso de Fútbol (FBF) comunicará cualquier novedad relevante. Agradece a los aficionados, socios y a todos los actores del fútbol burkinés su apoyo y comprensión".