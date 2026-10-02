El comunicado de Burkina Faso explicando el retraso de su llegada para el amistoso con Argentina
La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió este viernes un comunicadoque detalla el motivo de su demora. La AFA no se pronunció al respecto.
Burkina Faso todavía no llegó al país y su presencia en el amistoso ante la Selección Argentina de este sábado 3 de octubre está en duda. El partido está programado para las 21 en el Estadio Monumental y forma parte de la serie de encuentros que la Albiceleste disputa durante esta Fecha FIFA.
A poco más de 24 horas del comienzo previsto, el combinado africano continúa en Marruecos. El vuelo que debía trasladar al plantel desde el país africano no pudo concretarse. La Federación de Fútbol de Burkina Faso explicó que el viaje sufrió modificaciones luego de la cancelación del vuelo que estaba previsto inicialmente para el 30 de septiembre.
Para los de Lionel Scaloni, el amistoso representa el segundo compromiso de esta serie de partidos. La Albiceleste viene de imponerse 4-0 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Burkina Faso ocupa actualmente el puesto 62 del Ranking FIFA y llegará al compromiso después de disputar dos encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. El seleccionado africano empató 1-1 como local frente a Benín el viernes 25 de septiembre y posteriormente consiguió una victoria por 1-0 como visitante ante República Centroafricana.
El comunicado completo de Burkina Faso explicando el inconveniente en el vuelo
“La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar al público nacional, a los seguidores de los Stallions y a sus socios sobre la situación actual de la delegación burkinesa en Marruecos, en preparación para su viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre. El viaje de la selección nacional se vio afectado por la cancelación, sin previo aviso, por parte de la compañía chárter.
Esta cancelación obligó a reprogramar el itinerario de la delegación.
Desde el incidente, el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada han estado trabajando conjuntamente para encontrar una solución lo antes posible, que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se exploraron varias opciones para reprogramar la salida, pero las limitaciones relacionadas con el tiempo de viaje han generado preocupación entre los jugadores.
Ante esta situación, la camarada Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, Ministra de Deportes, Juventud y Empleo, el camarada Oumarou Sawadogo, Presidente de la Federación Burkina Faso de Fútbol, y el camarada Mamadou Coulibaly, Embajador de Burkina Faso en Marruecos, se comprometen personalmente a encontrar una solución que permita al equipo viajar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Stallions en este partido internacional.
Comprendiendo la legítima preocupación de los aficionados ante esta situación, la Federación Burkina Faso de Fútbol (FBF) comunicará cualquier novedad relevante. Agradece a los aficionados, socios y a todos los actores del fútbol burkinés su apoyo y comprensión".
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