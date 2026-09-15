Lionel Messi jugará uno de los amistosos de la Selección Argentina: la lista completa de convocados
Tras el anuncio de su retiro, Messi tendrá sus últimos minutos con la celeste y blanca en el amistoso que tendrá lugar el próximo 6 de octubre.
En la tarde de este martes, la cuenta de la Selección Argentina en X lanzó un importante anuncio que no pasará inadvertido para ningún hincha argentino: Lionel Messi jugará el amistoso que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el estadio Más Monumental.
Tras haber confirmado los rivales y las sedes donde se disputarán los próximos tres encuentros del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) también reveló que la Pulga fue invitado a formar parte del último duelo, que se jugará ante Benín.
Messi jugará uno de los amistosos de la Selección Argentina: la lista completa de convocados
El primer compromiso del combinado nacional tendrá lugar en Córdoba el 30 de septiembre, fecha en la que chocará ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
Luego de su presentación en territorio cordobés, la Albiceleste trasladará su localía a la Ciudad de Buenos Aires para afrontar dos pruebas ante selecciones africanas en el estadio Monumental. El 3 de octubre se enfrentará a Burkina Faso, mientras que el 6 de octubre culminará esta serie de amistosos al medirse frente a Benín.
En este último encuentro, Lionel Messi se calzará por última vez la camiseta de la Selección, en el marco de su despedida.
A continuación, la lista de futbolistas convocados por el DT Lionel Scaloni:
Arqueros:
-
Emiliano Martínez (Chelsea)
Juan Musso (Atlético de Madrid)
Gerónimo Rulli (Manchester City)
Defensores y carrilero/laterales:
-
Agustín Giay (Palmeiras)
Leonardo Balerdi (Marseille)
Cristian Romero (Atlético de Madrid)
Lisandro Martínez (Manchester United)
Juan Foyth (Villarreal)
Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais)
Román Vega (Zenit)
Valentín Barco (Chelsea)
Mediocampistas:
-
Enzo Fernández (Manchester City)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Giovani Lo Celso (Betis)
Exequiel Palacios (Ipswich Town)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Nicolás Paz (Como)
Delanteros y mediocampistas ofensivos:
-
Franco Mastantuono (Fiorentina)
Matías Soulé (Roma)
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Nicolás González (Juventus)
Gianluca Prestianni (Benfica)
José Manuel López (Palmeiras)
Santiago Castro (Bologna)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lautaro Martínez (Internazionale)
Lionel Messi (Inter Miami)
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