Dónde queda Benín, el exótico rival africano de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi
El mejor jugador de todos los tiempos tendrá su despedida ante el combinado de África Occidental el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.
El partido amistoso programado para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental no solo tendrá el peso emocional de significar la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección Argentina, sino que también traerá un condimento inédito para el público local.
Es que el rival de turno será Benín, un seleccionado africano poco habituado al roce con la Albiceleste y rodeado de una marcada curiosidad cultural y geográfica.
Dónde queda Benín, el exótico rival de la Selección Argentina
Situado sobre la costa del Golfo de Guinea, en África Occidental, Benín limita geográficamente con Togo al oeste, Nigeria al este, y con Burkina Faso y Níger hacia el norte. Con una franja costera de aproximadamente 121 kilómetros, la nación alberga a una población que supera los 14 millones de habitantes, según registros recientes del Banco Mundial.
Si bien la capital oficial del Estado es Porto-Novo, el pulso económico, financiero y comercial late con fuerza en Cotonú, la ciudad más poblada que aloja uno de los puertos estratégicos más importantes de toda la región occidental del continente, funcionando como el principal nudo logístico e industrial del territorio.
Cultura, historia y su actualidad en el mapa del fútbol
El territorio beninés conserva profundas huellas de su pasado ligado al antiguo Reino de Dahomey, destacándose en su geografía la ciudad costera de Ouidah, un sitio de enorme peso histórico por su rol en el comercio transatlántico.
Además de ser mundialmente reconocido por las raíces de la práctica tradicional del Vodún y por una riquísima diversidad lingüística donde conviven múltiples dialectos locales junto al francés —idioma oficial—, el país propone un choque de realidades absolutas para los fanáticos argentinos.
En el plano estrictamente deportivo, la selección de Benín se encuentra afiliada a la Confederación Africana de Fútbol (CAF). De acuerdo con la actualización del ranking de la FIFA, el combinado nacional figura en el puesto 93, habiendo alcanzado su mejor ubicación histórica en el casillero 59, y viene de competir en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Para el cuerpo técnico argentino, el cruce representará un desafío atípico debido a las diferencias tácticas y logísticas que propone el estilo del fútbol africano, convirtiendo la noche del Monumental en una fiesta de despedida para el capitán y, al mismo tiempo, en una ventana para descubrir una nación exótica y lejana.
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