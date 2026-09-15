Dónde queda Benín, el exótico rival africano de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

El territorio beninés conserva profundas huellas de su pasado ligado al antiguo Reino de Dahomey, destacándose en su geografía la ciudad costera de Ouidah, un sitio de enorme peso histórico por su rol en el comercio transatlántico.

Además de ser mundialmente reconocido por las raíces de la práctica tradicional del Vodún y por una riquísima diversidad lingüística donde conviven múltiples dialectos locales junto al francés —idioma oficial—, el país propone un choque de realidades absolutas para los fanáticos argentinos.

En el plano estrictamente deportivo, la selección de Benín se encuentra afiliada a la Confederación Africana de Fútbol (CAF). De acuerdo con la actualización del ranking de la FIFA, el combinado nacional figura en el puesto 93, habiendo alcanzado su mejor ubicación histórica en el casillero 59, y viene de competir en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Benín, el exótico rival africano de la Selección Argentina en la despedida de Lionel Messi

Para el cuerpo técnico argentino, el cruce representará un desafío atípico debido a las diferencias tácticas y logísticas que propone el estilo del fútbol africano, convirtiendo la noche del Monumental en una fiesta de despedida para el capitán y, al mismo tiempo, en una ventana para descubrir una nación exótica y lejana.