A qué hora ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 no da tregua y desembarca en Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil en el trazado de Interlagos. En el centro de las miradas para los fanáticos de la región estará la actuación de Franco Colapinto, quien encara esta nueva cita del calendario con la mente puesta en dejar atrás el trago amargo de la última fecha y recuperar el terreno perdido en la pista.