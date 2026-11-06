A qué hora ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Tras un buen rendimiento en México y una penalización que le robó su logro, Colapinto sale nuevamente a la pista con el afán de sumar puntos.
La Temporada 2026 de la Fórmula 1 no da tregua y desembarca en Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil en el trazado de Interlagos. En el centro de las miradas para los fanáticos de la región estará la actuación de Franco Colapinto, quien encara esta nueva cita del calendario con la mente puesta en dejar atrás el trago amargo de la última fecha y recuperar el terreno perdido en la pista.
El piloto argentino del equipo Alpine viene de protagonizar una actuación agridulce en el Gran Premio de la Ciudad de México. Tras una notable remontada que lo llevó a cruzar la línea de meta en la octava posición —e incluso ascender provisoriamente al séptimo lugar por recargos ajenos—, una severa sanción de 10 segundos impuesta por los Comisarios Deportivos de la FIA por una infracción bajo bandera amarilla lo relegó al 15° puesto final, privándolo de sumar valiosos puntos en el campeonato.
Con este antecedente, el desafío que afronta el deportista oriundo de Pilar será por partida doble. Por un lado, deberá ajustar los detalles en pista y maximizar el rendimiento de su monoplaza; por el otro, tendrá la oportunidad de hacerlo sintiéndose prácticamente "en casa".
La cercanía geográfica de San Pablo provocó una verdadera invasión de simpatizantes albicelestes que vestirán las tribunas del Autódromo José Carlos Pace con camisetas y banderas, brindándole un marco único de apoyo popular para buscar el ansiado podio o la zona de puntos.
Cabe señalar que en la Práctica 1 Colapinto quedó noveno, mientras que en la Práctica Libre 2 se alojó en el puesto 11°.
A qué hora ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Sábado 7 de noviembre
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Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.
Clasificación: 15.00 a 16.00.
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14.00.
¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?
En Argentina, las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports. También estará disponible la transmisión online mediante Disney+ Premium.
Fox Sports:
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Cablevisión Digital y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).
Las carreras que le quedan por delante a Franco Colapinto en lo que resta de 2026
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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