Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/75 y ANSES otorga la posibilidad de jubilarse a los 50 años.

Siderurgia y fundición: 50 años de edad y 25 de aportes para tareas desarrolladas en ambientes con temperaturas extremas o contacto directo con metales líquidos.

Petróleo y gas (tareas de campo): 50 años de edad y 25 de aportes aplicable al personal abocado a la exploración y perforación directa.

Minería en socavón: 50 años de edad y 25 de servicios para labores subterráneas bajo condiciones de alta exigencia.

Industria vitivinícola y fabricación de vidrio: 50 años de edad y 25 de aportes para operarios expuestos al calor continuo de hornos e insumos químicos.

Procesamiento de rayón: 50 años de edad y 30 de aportes para quienes manipulan o transforman esta fibra sintética.