Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/75 y ANSES otorga la posibilidad de jubilarse a los 50 años
La cartera de Capital Humano, conducida por Sandra Pettovello, ratifica la vigencia de la jubilación anticipada para el personal expuesto a tareas insalubres.
Desde la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, el Gobierno ratificó la plena vigencia del Decreto 1852/1975, la normativa que resguarda las jubilaciones especiales por labores penosas, insalubres o de desgaste prematuro.
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Jubilación anticipada: los alcances del Decreto 1852/75 que avala Sandra Pettovello
El sistema previsional argentino dispone de regímenes diferenciales diseñados para proteger a los trabajadores expuestos a labores de alta peligrosidad, entornos insalubres o un desgaste psicofísico prematuro. Frente al régimen ordinario, la normativa flexibiliza los requerimientos de edad y años de cotización para compensar el impacto en la salud de estas actividades.
Mientras que ciertos rubros —como el dragado y balizamiento— fijan la edad de retiro en 52 años con 25 de servicios, el Decreto 1852/1975 (avalado por el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello) permite acceder a la prestación jubilatoria desde los 50 años de edad en los siguientes sectores:
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Siderurgia y fundición: 50 años de edad y 25 de aportes para tareas desarrolladas en ambientes con temperaturas extremas o contacto directo con metales líquidos.
Petróleo y gas (tareas de campo): 50 años de edad y 25 de aportes aplicable al personal abocado a la exploración y perforación directa.
Minería en socavón: 50 años de edad y 25 de servicios para labores subterráneas bajo condiciones de alta exigencia.
Industria vitivinícola y fabricación de vidrio: 50 años de edad y 25 de aportes para operarios expuestos al calor continuo de hornos e insumos químicos.
Procesamiento de rayón: 50 años de edad y 30 de aportes para quienes manipulan o transforman esta fibra sintética.
Frigoríficos y procesamiento de carne: 50 años de edad y 27 de aportes orientados a operarias expuestas a contaminación acústica o ruidos continuos de alta intensidad.
Criterios y exigencias de la ANSES
Para iniciar el trámite bajo esta modalidad diferencial, la Administración Nacional de la Seguridad Social exige el cumplimiento de las siguientes condiciones:
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Certificación explícita de insalubridad: Es indispensable que las certificaciones de servicios expedidas por las empresas especifiquen y encuadren formalmente la labor en la categoría de insalubre. La omisión de este detalle invalida el beneficio diferencial.
Prorrateo por servicios mixtos: Si la trayectoria laboral combina tareas comunes con tareas insalubres, la ANSES aplicará un cálculo proporcional para determinar la edad definitiva y los años de aportes requeridos.
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