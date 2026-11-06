Franco Colapinto y su balance de las primeras pruebas en Brasil: "Un buen día en términos del ritmo"

La incertidumbre meteorológica también aparece como una de las grandes variables para el resto del fin de semana. Los pronósticos anticipan posibles precipitaciones sobre el circuito paulista, una situación que podría alterar el comportamiento de los coches y las estrategias de los equipos.

"Primero veremos cómo está el clima mañana y cuánto podemos hacer con el coche", comentó Colapinto al referirse a las condiciones previstas para la jornada del sábado.

El argentino también fue consultado sobre el reasfaltado realizado en distintos sectores del trazado de Interlagos. En ese sentido, se mostró moderadamente satisfecho con el estado de la pista.

"Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco", indicó. No obstante, advirtió que la situación podría cambiar radicalmente si aparece la lluvia: "En mojado, buena suerte. Creo que habrá un poco más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas".