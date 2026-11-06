Franco Colapinto y su balance de las primeras pruebas en Brasil: "Un buen día en términos del ritmo"
El piloto argentino de Alpine dijo que "tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto al equilibrio y para sentirme cómodo al volante en este momento".
Franco Colapinto completó un alentador primer viernes en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, aunque se mostró prudente sobre las posibilidades de Alpine y subrayó que el equipo todavía tiene aspectos importantes por corregir antes de afrontar la clasificación en Interlagos.
El piloto argentino finalizó la jornada con el undécimo mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres, la más representativa para evaluar el rendimiento de los monoplazas a lo largo del fin de semana. Su registro de 1m11s996 lo dejó muy cerca de los diez primeros puestos y tres lugares por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Tras bajarse del coche, Colapinto rescató la competitividad exhibida por Alpine, aunque admitió que todavía no se siente plenamente cómodo al volante. "Creo que, en términos de competitividad del coche, estamos bien", señaló el argentino.
Sin embargo, matizó el entusiasmo al reconocer que "tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto al equilibrio y para sentirme cómodo al volante en este momento; pero, en general, creo que fue un buen día en términos del ritmo del coche".
Pese a la buena impresión inicial, el pilarense insistió en que el margen de mejora es considerable de cara al sábado, cuando se disputarán la tercera práctica libre y la clasificación. "Hay mucho por mejorar y creo que tenemos bastante margen y varias áreas en las que podemos concentrarnos para mañana", afirmó.
La incertidumbre meteorológica también aparece como una de las grandes variables para el resto del fin de semana. Los pronósticos anticipan posibles precipitaciones sobre el circuito paulista, una situación que podría alterar el comportamiento de los coches y las estrategias de los equipos.
"Primero veremos cómo está el clima mañana y cuánto podemos hacer con el coche", comentó Colapinto al referirse a las condiciones previstas para la jornada del sábado.
El argentino también fue consultado sobre el reasfaltado realizado en distintos sectores del trazado de Interlagos. En ese sentido, se mostró moderadamente satisfecho con el estado de la pista.
"Esperaba que fuera peor. Creo que no está tan mal, al menos en seco", indicó. No obstante, advirtió que la situación podría cambiar radicalmente si aparece la lluvia: "En mojado, buena suerte. Creo que habrá un poco más de variación en el asfalto y en el nivel de agarre durante las frenadas y las entradas a las curvas".
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