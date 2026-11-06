Malvinas: el Tribunal del Mar convocó a la Argentina y al Reino Unido a una audiencia la próxima semana

Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y ex juez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que ese tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.

También participa el profesor Nico Schrijver, ex presidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales.

La secretaria Legal y Técnica d ela Presidencia, María Ibarzabal

El tercer integrante es el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

En el comunicado, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.

Además, sostuvo que no admitirá los intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y reafirmó su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por ese país.

La comitiva argentina en Hamburgo estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal.