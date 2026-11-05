Franco Colapinto hizo un balance de su temporada antes del GP de Brasil: "El equipo dio un salto muy grande"

Franco Colapinto hizo un balance de su temporada en la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Brasil, que se correrá del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en Interlagos, San Pablo. El piloto de Alpine reconoció que el año empezó cuesta arriba y fue mejorando con el correr de las carreras. También aseguró que el equipo ya tiene claro qué debe mejorar de cara al 2027.