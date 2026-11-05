Franco Colapinto hizo un balance de su temporada antes del GP de Brasil: "El equipo dio un salto muy grande"
Franco Colapinto analizó su año en Alpine en la previa del Gran Premio de Brasil, admitió que el quinto puesto se complicó y habló del 2027.
Franco Colapinto hizo un balance de su temporada en la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Brasil, que se correrá del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en Interlagos, San Pablo. El piloto de Alpine reconoció que el año empezó cuesta arriba y fue mejorando con el correr de las carreras. También aseguró que el equipo ya tiene claro qué debe mejorar de cara al 2027.
En la conferencia de prensa, el piloto de Pilar describió una temporada de menor a mayor. Según explicó, el arranque fue más complicado, pero la escudería mostró un progreso marcado en relación con 2025: “el equipo dio un salto muy grande”, resumió. Pese a la sanción reciente que recibió, el argentino se mostró conforme con lo hecho hasta acá. “Contento con el balance hasta ahora”, dijo, aunque admitió que todavía hay mucho por trabajar.
Colapinto admitió que, por lo ocurrido en las últimas carreras, Alpine tiene ahora más difícil alcanzar el quinto puesto en el campeonato. Igual, lo leyó en clave positiva: “Seguimos dando saltos carrera tras carrera”, señaló, y destacó que el equipo sigue aprendiendo sobre el auto. De cara a la próxima temporada, sostuvo que en Alpine tienen un panorama claro de dónde deben enfocar el trabajo, algo que consideró una buena señal para el 2027.
IMPORTANTE: Franco Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo
El fin de semana de Franco Colapinto en Interlagos
Brasil le trae recuerdos difíciles al argentino. En 2024, la lluvia obligó a pasar la clasificación al domingo a las 7.30. En 2025 abandonó la carrera Sprint tras despistarse en la curva 3 (Curva do Sol) con la pista húmeda. Esta vez tendrá apoyo extra fuera del circuito: los hinchas argentinos organizaron un banderazo para el sábado 7 a las 20 en la plaza Alexandre de Gusmão.
F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Brasil
Viernes 6 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30
- Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00
Sábado 7 de noviembre
- Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30
- Clasificación: 15.00 a 16.00
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14.00
Todos los eventos son en horario de Argentina.
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