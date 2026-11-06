EN VIVO¡Seguilo acá!
Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: EN VIVO minuto a minuto
El piloto argentino de 23 años pondrá primera este viernes con las dos primeras prácticas libres a bordo de un Alpine que volverá a tener distintivos amarillos...
EN VIVO
-
14:05
Multaron con 100 euros a Colapinto por exceder la velocidad en el pit lane
-
14:00
El resumen completo de la primera práctica
-
13:45
Alpine en la FP1: Gabriele Mini 7º / Franco Colapinto 9º
-
13:40
Los tres pilotos más rápidos de la FP1 en Brasil
-
13:35
Jorge Macri se reunió con el CEO de la Fórmula 1
-
13:30
¡FINALIZÓ LA FP1!
-
13:20
Colapinto salió con gomas blandas y bajó su tiempo
-
13:15
Las primeras imágenes de Colapinto en la FP1
-
13:00
Así vive Gasly la FP1 desde el box: su auto es conducido por Gabriele Mini
-
12:45
¡BANDERA ROJA!
-
12:30
¡ARRANCÓ LA PRIMERA PRÁCTICA LIBRE!
-
12:30
Alpine adelantó que Pierre Gasly no estará en la primera práctica
-
12:25
Alerta por lluvia en el GP de Brasil: el pronóstico que puede complicar a Colapinto
-
12:20
Colapinto hizo un balance de su temporada antes del GP de Brasil
-
12:15
Banderazo por Colapinto en San Pablo: día y horario
-
12:10
Colapinto manejó la Renoleta Alpine de los hinchas que viajaron hasta San Pablo
-
12:05
Colapinto y Gasly, a lo Boca: el cambio de look de Alpine
-
12:00
Leclerc se ausentará de la primera práctica del GP de Brasil
-
11:50
F1: cronograma y horarios del GP de Brasil
-
11:40
Colapinto quiere repetir su rendimiento de México
-
11:30
¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?
-
11:15
¿Cómo es el circuito de Interlagos de la Fórmula 1?
-
11:00
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
La Fórmula 1 continuará su calendario 2026 en Brasil. Uno de los principales atractivos para los argentinos será la participación de Franco Colapinto, quien buscará recuperarse del resultado que obtuvo en la última carrera.
Después de la competencia en México, donde el piloto de Alpine había terminado octavo en pista pero una penalización de 10 segundos lo hizo retroceder hasta el puesto 15, el desafío será por partida doble para el pilarense, ya que debe recuperarse ante "su gente", en el país vecino, donde habrá gran mayoría de argentinos.
Nota en desarrollo...
Dejá tu comentario