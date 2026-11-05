Alerta por lluvia en el GP de Brasil: el pronóstico que puede complicar a Colapinto en Interlagos

Ese cambio obligará a los equipos a prestar especial atención al comportamiento de los neumáticos, la temperatura del asfalto y la elección de la estrategia. En un circuito como Interlagos, la lluvia puede generar incidentes, modificar el orden de la carrera y abrir oportunidades para los pilotos que mejor se adapten.

F1: cronograma y horarios del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00.

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.

Clasificación: 15.00 a 16.00.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00.

¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?

En Argentina, las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports. También estará disponible la transmisión online mediante Disney+ Premium.

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