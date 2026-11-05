Alerta por lluvia en el GP de Brasil: el pronóstico que puede complicar a Colapinto en Interlagos
La temperatura también tendrá cambios bruscos y podría condicionar las decisiones de Alpine y el resto de las escuderías.
Franco Colapinto tendrá un desafío extra en el país vecino: el clima aparece como uno de los factores que pueden alterar el desarrollo del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Las previsiones para el fin de semana en San Pablo anticipan condiciones inestables, con altas probabilidades de lluvia durante la clasificación y la carrera del domingo.
La actividad comenzará con un panorama relativamente favorable. Para la primera práctica libre se espera un 25% de posibilidades de precipitaciones y una temperatura de 24 grados. En la segunda sesión, el riesgo de lluvia bajaría al 20%, mientras que el termómetro marcaría unos 22 grados.
Sin embargo, el escenario cambiará el sábado: la tercera práctica libre tendría un 40% de probabilidades de lluvia y una temperatura cercana a los 28 grados. El momento más complicado podría llegar durante la clasificación, cuando las precipitaciones amenazan con modificar las condiciones de pista y alterar la pelea por la pole position. De acuerdo con otra actualización del pronóstico, las posibilidades de lluvia durante la qualy alcanzan el 75%.
Un domingo con bajas temperaturas y riesgo de lluvia
La carrera también podría disputarse bajo condiciones adversas. Las previsiones señalan un 82% de probabilidades de precipitaciones al comienzo del Gran Premio y cerca del 80% durante las dos horas siguientes. Otra estimación ubica el riesgo en un 50%.
Además, se espera un descenso considerable de la temperatura: el domingo podría comenzar con apenas 15 grados, más de diez menos que los previstos para el sábado.
Ese cambio obligará a los equipos a prestar especial atención al comportamiento de los neumáticos, la temperatura del asfalto y la elección de la estrategia. En un circuito como Interlagos, la lluvia puede generar incidentes, modificar el orden de la carrera y abrir oportunidades para los pilotos que mejor se adapten.
F1: cronograma y horarios del GP de Brasil
Viernes 6 de noviembre
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Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30.
Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00.
Sábado 7 de noviembre
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Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30.
Clasificación: 15.00 a 16.00.
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14.00.
¿Cómo ver el GP de Brasil de F1 en vivo?
En Argentina, las sesiones de entrenamientos, la clasificación y la carrera se podrán seguir por televisión a través de Fox Sports. También estará disponible la transmisión online mediante Disney+ Premium.
Fox Sports
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Cablevisión Digital y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).
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