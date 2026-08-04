"A veces toca romperse un ratito": la profunda reflexión del Papu Gómez que encendió las alarmas

Tras cerrar con un mensaje de aliento "Te lo juro: todo pasa"—, el jugador optó por restringir la caja de comentarios, habilitando únicamente a un grupo selecto de usuarios.

Pese a ello, uno de los primeros en dejarle muestras de apoyo fue su colega Jonás Gutiérrez, quien le escribió: "Dale, mi amigo, con todo".

El calvario físico y su última etapa en Italia

Los problemas físicos actuales golpearon al exjugador de la Selección Argentina justo cuando había logrado reencontrarse con su mejor versión en el fútbol italiano.

Tras fichar por el Padova entre 2025 y 2026, el mediocampista ofensivo se había ganado un lugar de absoluta relevancia dentro del plantel, luciendo la camiseta número 10 y portando la cinta de capitán en varios encuentros.