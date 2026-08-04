Independiente Rivadavia, entre los diez mejores equipos de Sudamérica: supera a Boca y River
La Lepra aparece como el club argentino mejor ubicado en la última actualización de los Opta Power Rankings, por delante de todos los equipos del país.
El gran presente de Independiente Rivadavia sigue dando que hablar y ahora recibió un reconocimiento internacional. Según la última actualización de los Opta Power Rankings, la Lepra aparece como el sexto mejor equipo de Sudamérica, una ubicación que además lo convierte en el club argentino mejor posicionado del continente.
El ranking, elaborado por Opta Sports, está dominado por equipos brasileños, que ocupan cinco de los diez primeros lugares. Argentina aporta tres representantes, mientras que Ecuador y Colombia completan el listado. Además, la clasificación refleja el crecimiento que tuvo el conjunto mendocino durante las últimas dos temporadas, al punto de ubicarse por encima de instituciones históricas como Boca y River.
El ascenso del equipo mendocino en los rankings internacionales no es casualidad. Luego de conquistar la Copa Argentina 2025, el equipo dirigido por Alfredo Berti sostuvo un nivel muy alto tanto en el plano local como internacional.
En la Liga Profesional se consolidó como uno de los principales protagonistas y llegó a liderar la tabla anual, mientras que en su primera participación en la Copa Libertadores sorprendió al quedarse con el primer puesto del Grupo C, por delante de Fluminense. Con 16 puntos en la fase de grupos, la Lepra avanzó a los octavos de final, instancia en la que volverá a enfrentarse justamente al conjunto brasileño. La ida se jugará el 11 de agosto en el Maracaná, mientras que la revancha será el 18 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas.
Detrás de Independiente Rivadavia aparece Argentinos Juniors, que ocupa el noveno lugar gracias a su regularidad en la Liga Profesional y a su protagonismo durante toda la temporada. En el décimo puesto figura Boca, que logró mantenerse dentro del Top 10 pese a no haber conseguido títulos en el último año. Por el contrario, River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedaron fuera de los diez mejores equipos sudamericanos según esta actualización de Opta.
Los diez mejores equipos de Sudamérica, según Opta
- Flamengo (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Cruzeiro (Brasil)
- Fluminense (Brasil)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Atlético Nacional (Colombia)
- Botafogo (Brasil)
- Argentinos Juniors (Argentina)
- Boca Juniors (Argentina)
Qué son los Opta Power Rankings
Los Opta Power Rankings son una clasificación desarrollada por Opta Sports, empresa especializada en recopilación y análisis de datos deportivos que actualmente forma parte de Stats Perform. El modelo utiliza un sistema basado en el método Elo, complementado con métricas avanzadas como los goles esperados (xG) y otros indicadores de rendimiento. La clasificación incluye a más de 13.500 equipos de todo el mundo y se actualiza diariamente con el objetivo de comparar la fortaleza de cada club, independientemente de la liga o el país en el que compita.
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