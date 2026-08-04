Independiente Rivadavia, entre los diez mejores equipos de Sudamérica: supera a Boca y River

En la Liga Profesional se consolidó como uno de los principales protagonistas y llegó a liderar la tabla anual, mientras que en su primera participación en la Copa Libertadores sorprendió al quedarse con el primer puesto del Grupo C, por delante de Fluminense. Con 16 puntos en la fase de grupos, la Lepra avanzó a los octavos de final, instancia en la que volverá a enfrentarse justamente al conjunto brasileño. La ida se jugará el 11 de agosto en el Maracaná, mientras que la revancha será el 18 de agosto en el estadio Malvinas Argentinas.