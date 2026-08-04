Emotiva despedida a Franco Baresi: el fútbol italiano le dio el último adiós a la leyenda del Milan

Marotta e Bergomi pic.twitter.com/nZdZoHBP48 — Daniele Longo (@86_longo) August 4, 2026

El ingreso de Paolo Maldini y Marco van Basten provocó una de las mayores ovaciones de la jornada. Los dos ídolos del Milan fueron recibidos con una larga ronda de aplausos por parte de los presentes. Muy distinta fue la reacción para el propietario del club, Gerry Cardinale, y el presidente Paolo Scaroni, quienes fueron silbados por un sector de los hinchas a su llegada a la basílica. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, también recibió una reprobación similar.

Durante la misa, el abad Carlo Faccendini destacó la figura humana de Baresi por encima de sus logros deportivos: "Franco demostró que se puede llegar a ser grande permaneciendo humilde", expresó durante la homilía. Otro de los momentos más conmovedores fue la lectura del Libro de la Sabiduría, a cargo de Giuseppe Bergomi, histórico rival de Baresi durante décadas en el clásico entre Milan e Inter y luego gran amigo fuera de las canchas.

Pure Roberto Baggio in Sant'Ambrogio pic.twitter.com/XklVyLe8Gi — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) August 4, 2026

Dentro de la Basílica, el ataúd estuvo acompañado por otros grandes referentes de la historia del Milan, como Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten, Giovanni Galli y Angelo Colombo. Además, asistieron numerosas figuras que compartieron plantel con Baresi a lo largo de su carrera, entre ellas Dejan Savicevic, Sebastiano Rossi, Gianluca Zambrotta, Aldo Serena, Mauro Tassotti y Alberico Evani.

El homenaje también contó con la presencia de delegaciones internacionales, incluido el Real Madrid, representado por su presidente honorario Pirri, y el Barcelona, que envió una comitiva institucional para despedir a uno de los defensores más influyentes en la historia del fútbol. Así, Milán despidió a uno de sus máximos emblemas. Un capitán eterno, respetado por compañeros, rivales y fanáticos, cuya figura quedará para siempre entre las más grandes del fútbol mundial.