Inter llegó a un acuerdo millonario con Tottenham para fichar al Cuti Romero: cuánto pagará
El defensor de la Selección Argentina está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Neroazzurro. Solo resta resolver los detalles del contrato.
Cristian Cuti Romero está cada vez más cerca de regresar a la Serie A. El Inter de Milán alcanzó un acuerdo con el Tottenham para comprar el pase del defensor argentino y ahora solo resta resolver los últimos detalles del contrato del futbolista para oficializar la transferencia.
Según informó La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano desembolsará 40 millones de euros para quedarse con el campeón del mundo, en una de las operaciones más importantes del mercado de pases europeo. El entendimiento entre ambos clubes ya está cerrado y la negociación ingresó en su etapa final.
El único punto pendiente pasa por el acuerdo entre el Inter y el entorno del jugador. De acuerdo con el medio italiano, Romero pretende percibir un salario cercano a los 6 millones de euros netos por temporada, una cifra que la dirigencia neroazzurra considera elevada y sobre la que intentará negociar para alcanzar un entendimiento.
Mientras tanto, Atlético de Madrid continúa atento a la situación y mantiene el interés por el defensor argentino. Sin embargo, el acuerdo entre Inter y Tottenham deja al club italiano en una posición muy favorable para concretar el fichaje.
El regreso del Cuti Romero a Italia
En caso de cerrarse la operación, Romero volverá a un fútbol que conoce muy bien. Tras llegar a Europa desde Belgrano, defendió las camisetas de Genoa y Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores zagueros de la Serie A antes de ser transferido al Tottenham en 2022. Durante su etapa en el club londinense disputó 156 partidos, convirtió 13 goles y conquistó la Europa League 2025, además de convertirse en uno de los referentes defensivos del equipo.
Con la Selección Argentina, el cordobés construyó un palmarés brillante: fue campeón de la Copa América en dos oportunidades, levantó el Mundial de Qatar 2022, ganó la Finalissima frente a Italia y recientemente fue uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni que alcanzó la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó por 1-0 frente a España. En ese encuentro decisivo, el defensor debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo por una molestia física, aunque luego logró recuperarse y ya se encuentra listo para afrontar un nuevo desafío en su carrera.
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