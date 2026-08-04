Inter llegó a un acuerdo millonario con Tottenham para fichar al Cuti Romero: cuánto pagará

Con la Selección Argentina, el cordobés construyó un palmarés brillante: fue campeón de la Copa América en dos oportunidades, levantó el Mundial de Qatar 2022, ganó la Finalissima frente a Italia y recientemente fue uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni que alcanzó la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó por 1-0 frente a España. En ese encuentro decisivo, el defensor debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo por una molestia física, aunque luego logró recuperarse y ya se encuentra listo para afrontar un nuevo desafío en su carrera.