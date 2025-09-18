La millonaria cifra que cobrará Lionel Messi por temporada tras la firma del nuevo contrato con Inter Miami

La continuidad de Lionel Messi en Inter Miami

El actual contrato de Messi finalizaba a finales de 2025, pero con esta renovación se garantiza su permanencia en la MLS hasta, por lo menos, 2026. Esto implica que el capitán de la Selección Argentina seguirá en plena competencia en la antesala del próximo Mundial, un escenario que alimenta las ilusiones de verlo nuevamente con la camiseta Albiceleste.

A sus 38 años, Messi mantiene números destacadas en Inter Miami y que ilusionan a la Selección Argentina_

20 goles y 11 asistencias en la actual temporada de la MLS.

28 goles y 13 asistencias sumando todas las competencias en 2025.