La millonaria cifra que cobrará Lionel Messi por temporada tras la firma del nuevo contrato con Inter Miami
El capitán de la Selección Argentina será uno de los mejores pagos de la historia y se prepará en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.
Lionel Messi llegó a un acuerdo para renovar con Inter Miami y asegurarse un salario de hasta 60 millones de dólares anuales. El capitán argentino firmará un contrato multianual que lo mantendrá en la MLS hasta el Mundial 2026, en un movimiento que refuerza tanto el impacto económico del club como sus aspiraciones deportivas.
Un contrato histórico en la MLS para Lionel Messi
Según Jorge Más, propietario del club, el nuevo vínculo prevé un salario de entre 50 y 60 millones de dólares por temporada, consolidando a Messi como el jugador mejor pago en la historia de la liga. El contrato actual del campeón del mundo vencía al final de esta temporada, por lo que el nuevo acuerdo garantiza su presencia en la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista para 2026.
El impacto económico de Lionel Messi en Inter Miami desde su llegada
Desde su llegada en julio de 2023, Messi revolucionó al club y a la MLS en general:
Ingresos: de entre 50 y 60 millones en 2022 a una proyección de 300 millones para 2025.
Primer contrato: valuado entre 130 y 150 millones, con salario de 20,45 millones en 2024 y posibilidad de participación accionaria en el club.
Efecto Messi: récords de asistencia, venta de entradas, merchandising y nuevos patrocinios.
La continuidad de Lionel Messi en Inter Miami
El actual contrato de Messi finalizaba a finales de 2025, pero con esta renovación se garantiza su permanencia en la MLS hasta, por lo menos, 2026. Esto implica que el capitán de la Selección Argentina seguirá en plena competencia en la antesala del próximo Mundial, un escenario que alimenta las ilusiones de verlo nuevamente con la camiseta Albiceleste.
A sus 38 años, Messi mantiene números destacadas en Inter Miami y que ilusionan a la Selección Argentina_
20 goles y 11 asistencias en la actual temporada de la MLS.
28 goles y 13 asistencias sumando todas las competencias en 2025.
