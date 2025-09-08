River, atento: Abel Ferreira bajo presión en Palmeiras a días del cruce por Libertadores en el Monumental
El DT portugués es cuestionado en Brasil tras un flojo presente y dudas sobre su continuidad. Igual estará en el banco frente al Millonario en cuartos de final.
A diez días del cruce ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Abel Ferreira atraviesa un clima enrarecido en Palmeiras. El entrenador portugués es criticado por los hinchas y mantiene diferencias con la dirigencia, mientras su futuro está en duda. Pese a todo, estará en el banco frente al Millonario en el Monumental.
El técnico portugués viajó a su país en plena fecha FIFA y no estuvo en San Pablo durante los entrenamientos, lo que desató cuestionamientos de la torcida. El empate sin goles frente a Corinthians en el Brasileirao agravó las críticas, sumadas a la eliminación de la Copa de Brasil ante el mismo rival.
El entrenador portugués pidió una licencia especial durante la fecha FIFA para viajar a Portugal, alegando “problemas personales”. Sin embargo, en las últimas horas se difundieron imágenes suyas tomando sol en la playa, lo que generó un fuerte malestar en la torcida, que ya venía cuestionando algunas de sus decisiones.
Ferreira tiene contrato hasta diciembre y recibió una oferta para extenderlo hasta 2027, pero aún no respondió. Su nombre apareció en el radar de clubes de Asia y Europa, lo que alimenta versiones de salida. Además, mantiene tensiones con la presidenta Leila Pereira, pese a que el club invirtió más de 100 millones de dólares en refuerzos. Tras el empate ante Corinthians, el DT se mostró molesto por la falta de variantes ofensivas: “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, expresó en conferencia, una frase que cayó mal en la dirigencia.
Posibles reemplazos para Abel Ferreira y el cruce con Marcelo Gallardo
En Brasil ya suena Artur Jorge como candidato, aunque su representante descartó una llegada en medio de la temporada. Lo cierto es que Ferreira seguirá en el cargo y enfrentará nuevamente a Marcelo Gallardo, técnico al que siempre admiró.
Más allá de las turbulencias, Palmeiras llegará con figuras de peso como Vitor Roque, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, José Manuel López y la flamante incorporación Andreas Pereira, por la que pagó 10 millones de dólares y con la cuál busca seguir sumando mucha jerarquía dentro de su plantel.
