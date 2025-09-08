River, atento: Abel Ferreira bajo presión en Palmeiras a días del cruce por Libertadores en el Monumental

Ferreira tiene contrato hasta diciembre y recibió una oferta para extenderlo hasta 2027, pero aún no respondió. Su nombre apareció en el radar de clubes de Asia y Europa, lo que alimenta versiones de salida. Además, mantiene tensiones con la presidenta Leila Pereira, pese a que el club invirtió más de 100 millones de dólares en refuerzos. Tras el empate ante Corinthians, el DT se mostró molesto por la falta de variantes ofensivas: “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, expresó en conferencia, una frase que cayó mal en la dirigencia.

Posibles reemplazos para Abel Ferreira y el cruce con Marcelo Gallardo

En Brasil ya suena Artur Jorge como candidato, aunque su representante descartó una llegada en medio de la temporada. Lo cierto es que Ferreira seguirá en el cargo y enfrentará nuevamente a Marcelo Gallardo, técnico al que siempre admiró.

Más allá de las turbulencias, Palmeiras llegará con figuras de peso como Vitor Roque, Felipe Anderson, Gustavo Gómez, José Manuel López y la flamante incorporación Andreas Pereira, por la que pagó 10 millones de dólares y con la cuál busca seguir sumando mucha jerarquía dentro de su plantel.