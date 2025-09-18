Por qué Russo dejó de contar con Kevin Zenón en Boca: los motivos de su ausencia en el equipo
El futbolista no juega desde julio y quedó relegado en Boca. Russo prioriza otros mediocampistas y su salida frustrada a Europa influyó en la decisión.
En medio de la buena racha de Boca, la ausencia de Kevin Zenón sigue llamando la atención. El mediocampista no sumó minutos en los últimos cinco partidos y quedó relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo. Entre flojos rendimientos, su frustrado pase a Europa y la solidez del once titular, el zurdo perdió terreno.
Si bien Russo lleva habitualmente a toda la delegación de 30 futbolistas en partidos de visitante, el volante quedó cada vez más relegado en la consideración del cuerpo técnico y eso llamó mucho la atención teniendo en cuenta que se trataba de una pieza fundamental del equipo hace no mucho tiempo.
Los motivos de la decisión de Miguel Russo
De acuerdo con lo publicado por Bolavip, la situación de Zenón responde a cuestiones futbolísticas.
Su deseo de emigrar al fútbol europeo en el último mercado de pases no cayó bien.
Sus flojas actuaciones en los partidos previos lo dejaron en desventaja.
Russo priorizó la continuidad de un mismo once y el buen presente de Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre, lo que redujo aún más sus chances.
Por estos motivos, hoy el zurdo “corre de atrás” para volver a ganarse un lugar, aunque no se descarta que pueda regresar como alternativa en el banco de suplentes.
Los números de Zenón tras el Mundial de Clubes
Argentinos Juniors: 29 minutos
Unión: 8 minutos
Huracán: 16 minutos
Racing: suplente
Independiente Rivadavia: suplente
Banfield: no convocado
Aldosivi: no convocado
Rosario Central: no convocado
Desde su llegada en 2023 a cambio de 3,2 millones de euros, Kevin Zenón disputó 72 partidos oficiales con la camiseta de Boca, en los que convirtió 10 goles y repartió 7 asistencias. Además, su rendimiento le permitió ser citado a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque en el Xeneize todavía no logró consagrarse con títulos.
