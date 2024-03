Abuso sexual en Tucumán: los chats que complican a los jugadores de Vélez

Según trascendió ahora, la denunciante y el arquero Sosa mantuvieron una conversación en la que él la invita al hotel Hilton de la capital tucumana, donde estaba alojado el plantel.

Tras aceptar la invitación, le dijo “paso por el casino”, a lo que el uruguayo le respondió: “Mandate derecho a la 407. Avisame cuando llegues, que te aviso que esté todo despejado”.

Una vez consumado el hecho, la periodista mantuvo la conversación con el futbolista. Al retirarse, ella le reprochó lo ocurrido y él le contestó: “Pasaste un buen momento. No te amargues”. La denunciante cerró: “Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.

Se trata de una prueba fundamental en la investigación, que complica particularmente al arquero uruguayo pero también a los otros jugadores denunciados por la víctima. Futbolistas a los que la institución de Liniers mantiene apartados del resto del plantel hasta que se esclarezca la situación.