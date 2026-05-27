River avanza por un futbolista que está en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Bajas en el horizonte: Lautaro Rivero, Germán Pezzella y Paulo Díaz pasaron a ser considerados prescindibles por el cuerpo técnico y todo apunta a que cambiarán de aires en este mercado de pases.

Bajo rendimiento: Lucas Martínez Quarta, una de las grandes apuestas, no está logrando entregar su mejor versión futbolística.

zaid romero

Romero, nacido en Mendoza y formado en Huracán Las Heras y Godoy Cruz, viene de concluir una cesión a préstamo en el Getafe de España. Ahora debe regresar al Brujas de Bélgica, club dueño de su ficha con el que tiene contrato vigente por dos años más, hasta el 30 de junio de 2028. Las autoridades del Millonario ya abrieron canales de diálogo para conocer las condiciones económicas y los detalles precisos para destrabar su salida.