River avanza por un futbolista que está en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Luego de la derrota en al final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Millonario sabe que debe reforzarse para la segunda mitad del año.
El cimbronazo de haber perdido la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba obligó a acelerar los planes en Núñez. Con el margen de error reducido a la mínima expresión, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo y el cuerpo técnico de Eduardo Coudet ya pusieron manos a la obra para diagramar el River de la segunda mitad del año.
En ese escenario, el rearmado de la línea de fondo pasó a ser la prioridad absoluta debido a los serios problemas defensivos que viene sufriendo el equipo. Mientras ya está abrochado el desembarco estelar de un campeón del mundo como Nicolás Otamendi, y se mantienen avanzadas las charlas por Mauro Arambarri y Agustín Canobbio, en las últimas horas se inició una gestión formal por un viejo conocido del fútbol argentino: Zaid Romero.
El "Chacho" Coudet dio el visto bueno inmediato para avanzar por el marcador central de 26 años, entendiendo que sus características encajan perfecto en lo que le falta al plantel. Romero es un corpulento defensor zurdo de 1,92 metros de altura, ideal para dotar de juego aéreo y firmeza a una zaga que viene mostrando fisuras. Además, se encuentra en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
La búsqueda de centrales no es casualidad; el panorama de los defensores actuales de River entró en una etapa de fuerte revisión:
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Bajas en el horizonte: Lautaro Rivero, Germán Pezzella y Paulo Díaz pasaron a ser considerados prescindibles por el cuerpo técnico y todo apunta a que cambiarán de aires en este mercado de pases.
Bajo rendimiento: Lucas Martínez Quarta, una de las grandes apuestas, no está logrando entregar su mejor versión futbolística.
Romero, nacido en Mendoza y formado en Huracán Las Heras y Godoy Cruz, viene de concluir una cesión a préstamo en el Getafe de España. Ahora debe regresar al Brujas de Bélgica, club dueño de su ficha con el que tiene contrato vigente por dos años más, hasta el 30 de junio de 2028. Las autoridades del Millonario ya abrieron canales de diálogo para conocer las condiciones económicas y los detalles precisos para destrabar su salida.
El futbolista cuenta con un frondoso currículum que incluye pasos por Villa Dálmine y la Liga de Quito. Además, sabe perfectamente lo que es dar una vuelta olímpica en el plano local: cosechó dos títulos con el Brujas y fue pieza clave del ciclo exitoso de Estudiantes de La Plata, donde se coronó campeón de la Copa Argentina 2023 y de la Copa de la Liga 2024.
Los números de Zaid Romero
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Partidos oficiales: Acumula 164 encuentros en el profesionalismo a lo largo de su carrera.
Goles: Registra 7 anotaciones oficiales, un número interesante para su puesto.
Cotización actual: Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado se ubica en los 2.500.000 euros. Una cifra sustancialmente menor a su récord de 6.000.000 de euros alcanzado en junio de 2024, lo que lo transforma en una oportunidad más que viable para las arcas de la institución de Núñez.
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