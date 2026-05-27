Una por una, cómo llegan las selecciones candidatas al Mundial 2026

Fortalezas: Julian Nagelsmann logró imprimirle al equipo una identidad mucho más moderna y dinámica. Cuenta con una ofensiva joven y talentosa liderada por Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz. La versatilidad es otra de sus virtudes, ya que varios jugadores pueden ocupar distintas posiciones, logrando una mezcla interesante entre juventud y experiencia para dominar los partidos a través de la posesión y la presión alta.

Debilidades: Su talón de Aquiles radica en la fragilidad defensiva cuando enfrenta a equipos rápidos y físicos. Sumado a esto, el equipo no termina de afianzar un "9" de área de nivel mundial. El arco también presenta incógnitas debido a las lesiones de Marc-André ter Stegen y la veteranía de Manuel Neuer con 40 años. Las recurrentes molestias físicas de Musiala y Havertz, junto a la irregularidad mental tras sus tempranas eliminaciones previas, completan sus dudas.

Embed

Brasil

La Verdeamarela siempre es candidata natural y, bajo una nueva dirección técnica de enorme prestigio europeo, buscará cortar la racha sin títulos mundiales apoyada en su histórico poderío individual.

Fortalezas: Ostenta una delantera sumamente peligrosa con el desequilibrio de Vinícius Júnior, Raphinha y el regreso de Neymar. La llegada de Carlo Ancelotti le aportó al plantel mayor orden táctico y experiencia internacional. Su jerarquía individual en ataque es clave para destrabar partidos cerrados, presentando un plantel con roce en la élite europea en casi todas sus líneas que, además, sabe crecer en torneos cortos.

Debilidades: El búnker brasileño sufrió un duro golpe con las bajas por lesión de Rodrygo y Éder Militão. A su vez, Neymar genera dudas desde lo físico debido a su inactividad internacional. Colectivamente, el mediocampo no transmite la misma solidez histórica y el equipo padece una dependencia muy fuerte de sus individualidades ofensivas, todo esto bajo una intensa presión mediática por los años acumulados sin logros importantes.

Embed

España

Tras tocar el cielo continental en Europa, la Roja llega al continente americano con un funcionamiento colectivo aceitado y el cartel de favorita tras los éxitos recientes de su nuevo proceso.

Fortalezas: Llega con el enorme respaldo de haber conquistado la Eurocopa 2024. El entrenador Luis de la Fuente viene consolidado desde las categorías inferiores, lo que le permite potenciar a jóvenes talentos como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí y Gavi. El tridente de mediocampistas compuesto por Rodri, Pedri y Martín Zubimendi le otorga posesión y equilibrio táctico, mientras que el arco ofrece plenas garantías con Unai Simón, David Raya y Joan García.

Debilidades: El principal desafío será asimilar la presión por el favoritismo tras llegar como candidata. En lo estrictamente futbolístico, el equipo no termina de afianzar un "9" contundente y padece una marcada dependencia de Rodri para la gestación y posesión del balón. Su juego suele sufrir ante bloques defensivos muy cerrados y la línea de fondo cuenta con poca experiencia en fases finales de Copas del Mundo.

Embed

Francia

El subcampeón del mundo se mantiene en la primera línea de candidatos gracias a la profundidad de su plantel y a poseer, de manera indiscutida, el ataque más vertical del planeta.

Fortalezas: Dispone del ataque más desequilibrante del mundo, liderado por Kylian Mbappé. Didier Deschamps cuenta con un plantel de mucha profundidad y variantes de alto nivel, combinando jóvenes explosivos con futbolistas de experiencia. Se trata de un grupo sumamente maduro donde varios jugadores ya ganaron o jugaron finales del mundo, potenciados por un DT que se muestra muy fuerte en competiciones de corta duración.

Debilidades: La estructura francesa tiende a depender demasiado de lo que invente Mbappé, y algunas de sus figuras llegan al límite por el desgaste físico y las lesiones. En el retroceso, suele mostrar desajustes defensivos cuando el rival lo contraataca rápido. El mediocampo perdió algo de recuperación y equilibrio respecto a años anteriores, y el reciente anuncio de la futura salida de Deschamps podría meter una presión extra en la convivencia del plantel.

Embed

Inglaterra

Bajo una nueva conducción técnica y con una de las plantillas más valiosas del planeta, los creadores del fútbol quieren saldar su deuda histórica en las citas mundialistas.

Fortalezas: Se presenta como un equipo sumamente intenso, físico y con múltiples opciones tácticas gracias a la profundidad y competencia interna que tiene en casi todos los puestos. El DT Thomas Tuchel logró una clasificación muy sólida, y cuenta con un Jude Bellingham que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, sumado a que Harry Kane sigue siendo el gran líder ofensivo del plantel.

Debilidades: La estructura inglesa suele sembrar dudas cuando le toca afrontar partidos ante grandes selecciones. En el retroceso, sufre notablemente ante los contraataques rápidos de los rivales. A esto se le suma una línea defensiva afectada por las lesiones y varios cambios recientes, una fuerte dependencia de Kane para definir partidos cerrados, y algunos cuestionamientos hacia Tuchel por varias ausencias fuertes en la nómina.

Embed

Países Bajos

De la mano de una vieja gloria en el banco de suplentes, la Naranja Mecánica arriba al torneo con una base muy experimentada y la ilusión de romper su histórico maleficio en las finales.

Fortalezas: Ostenta una línea defensiva de enorme jerarquía internacional liderada por Virgil van Dijk, Nathan Aké y Stefan de Vrij. Ronald Koeman ha consolidado un equipo intenso y competitivo que se apoya en un mediocampo de excelente nivel técnico con Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders. Poseen una gran experiencia internacional en la base del plantel y una comprobada capacidad para competirle de igual a igual a cualquier selección grande.

Debilidades: El búnker neerlandés se vio sacudido por lesiones importantes antes del Mundial, puntualmente con serias dudas físicas alrededor de Jurriën Timber y Memphis Depay. En el plano de juego, a veces le cuesta sostener una regularidad ofensiva a lo largo de los partidos. Además, el equipo no llega con el cartel de favorito principal, mientras carga con la intensa presión histórica por ganar su primer Mundial.

Embed

Portugal

Con una combinación perfecta entre la vigencia de su máximo ídolo y una camada de jóvenes consagrados, el combinado luso asoma como un rival de temer para cualquiera.

Fortalezas: Presenta uno de los mediocampistas más completos del torneo con la presencia de Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves. El equipo llega con el envión ganador de haber conquistado la UEFA Nations League 2025. Presume de mucha calidad técnica, variantes ofensivas y un equilibrio competitivo entre experiencia y juventud, donde Cristiano Ronaldo sigue aportando liderazgo, jerarquía y gol.

Debilidades: El principal dilema del cuerpo técnico pasa por las dudas de cómo gestionar a Ronaldo a los 41 años dentro de la dinámica del torneo. Colectivamente, sufren de serios problemas defensivos cuando el equipo queda expuesto. Sus extremos y delanteros llegan con un rendimiento irregular en la temporada, bajo la tutela de un Roberto Martínez cuestionado por su capacidad táctica en torneos cortos, en un equipo que suele generar expectativas que no siempre logra sostener.